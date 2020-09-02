Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) TÜRKİYE'nin 'Oruç Reis' sismik araştırma gemisi için NAVTEX ilan etmesinin ardından Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında, hücumbot ile kurtarma ve yedekleme gemisinin bekleyişi sürüyor.
Kaş'ın hemen karşısındaki Limanağzı Koyu'nda, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı hücumbot, sürekli bekliyor. Hücumbot, ikmal için zaman zaman koydan çıkış yapıyor. Bir süredir bölgede tek Türk savaş gemisi görülürken, Kaş'ın hemen karşısındaki Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarma iddialarının ardından Kalkan Mahallesi açıklarına Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma ve yedekleme gemisi de yanaştı. Gün boyu Kalkan Koyu'nda kalan gemi, akşam saatlerinde seyri sefere çıktı. Geminin çevrede seyri sefer yaptığı görüldü. Geminin çevresinde ise diğer yat ve tekneler, faaliyetlerini sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2020-09-02 11:00:41
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