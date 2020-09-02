Düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü Sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavga, polisin araya girmesiyle son buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü Sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavga, polisin araya girmesiyle son buldu

İHA

Düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü Sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavga, polisin araya girmesiyle son buldu

Antalya’da sokak ortasında yapılan düğünde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu. Bir kişinin başından yaralandığı olay, polisin olay yerine gelmesiyle son buldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam sokak ortasında düzenlenen düğünde taraflar arasında sebebi tespit edilemeyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların birbirlerine sandalyeleri fırlattığı görüldü. Kadın ve çocukların arada kaldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.
Polisin araya girmesiyle son bulan kavgada bir kişinin başına şişe çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor
Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulanan ameliyat ile 1 günde ayağa kalktı
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulanan ameliyat ...
Antalya’da sahte altın dolandırıcılığı Yedi kuyumcuyu dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da sahte altın dolandırıcılığı Yedi kuyumcuyu ...
Yaralı yeşil deniz kaplumbağası, 3 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaralı yeşil deniz kaplumbağası, 3 saatte kurtarıldı
Antalya’da okulları dolandıran 2 şüpheli yakalandı Okulları ‘yangın tüpüne bakım yapacağım’ diyerek kandırdılar
YEREL HABERLER Antalya’da okulları dolandıran 2 şüpheli ...
Pandemi nedeniyle müziği bırakıp, manav oldu 
YEREL HABERLER Pandemi nedeniyle müziği bırakıp, manav oldu 
Sigara paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Sigara paketi içinde uyuşturucu ele geçirildi
Evden yüzlerce kez kaçan oğlu için elektronik kelepçe istedi Daha önce yüzlerce kez kaçan ve en son 1 aydır kayıp oğluna 2 gün önce kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne, bir daha aynı acıyı yaşamamak için elektronik kelepçe talep etti Kentin en işlek yaya trafiğinin bulunduğu caddede bulunup evine getirilen genç, annesine bir daha kaçmayacağına dair söz verdi Anne Saniye Altuntaş: “Elektronik kelepçe takılmasını istiyorum. En azından bir daha kaçarsa nerede olduğunu bilirim” Genç Yakup: “Sokakta korkuyorsun ama etrafta polis olunca için rahatlıyor”
YEREL HABERLER Evden yüzlerce kez kaçan oğlu için elektronik kelepçe ...
Antalya’da polis maske ve trafik denetimi yaptı, maskeli sürücü bulamadı Maske takmayan sürücüler önce uyarıldı sonra maske takması sağlandı
YEREL HABERLER Antalya’da polis maske ve trafik denetimi yaptı, ...
Plastik atıklarla orfoz figürü
YEREL HABERLER Plastik atıklarla orfoz figürü
Eski başpehlivanın katil zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Eski başpehlivanın katil zanlısı tutuklandı
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü (4)
YEREL HABERLER Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü (4)
'Büşra hemşireye hakaret etmedim' (2)
YEREL HABERLER 'Büşra hemşireye hakaret etmedim' (2)
Gazeteci Naci Uğural son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Gazeteci Naci Uğural son yolculuğuna uğurlandı
Büşra hemşireye hakaret şüphelisi Altınok’a mahkemeden adli kontrol şartı
YEREL HABERLER Büşra hemşireye hakaret şüphelisi Altınok’a ...
'Büşra hemşireye hakaret etmedim'/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 'Büşra hemşireye hakaret etmedim'/ Ek fotoğraf
Antalya'ya bir ayda 11 bin uçuş
YEREL HABERLER Antalya'ya bir ayda 11 bin uçuş
'Büşra hemşireye hakaret etmedim'
YEREL HABERLER 'Büşra hemşireye hakaret etmedim'
Rektör Kalan, Antalya’da STK temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Rektör Kalan, Antalya’da STK temsilcileriyle buluştu
İranlıları 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen emlakçı kayıplara karıştı Antalya'ya yerleşmek isteyen 20’ye yakın İranlı, cazip fiyata ev satın alma vaadinde bulunan İranlı bir kişi tarafından yaklaşık 20 milyon TL dolandırıldığını iddia etti
YEREL HABERLER İranlıları 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen ...
Büşra hemşireye hakaret eden Altınok adliyeye çıkarıldı Büşra hemşireye hakaret eden şüpheli: "Ben hakaret etmedim"
YEREL HABERLER Büşra hemşireye hakaret eden Altınok adliyeye ...
Alanya’da Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Alanya’da Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümü ...
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü (3)
YEREL HABERLER Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü (3)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X