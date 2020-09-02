Koronavirüse rağmen yapılan sokak düğünü, savaş alanına döndü



Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Çaybaşı Mahallesi'nde, koronavirüs salgınına rağmen yapılan sokak düğünü, çıkan kavga yüzünden yarım kaldı. Davetliler, birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Bazı davetliler, kaçışırken, polis ise kavgayı sonlandırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Çaybaşı Mahallesi'nde yapılan sokak düğünü, çıkan kavga nedeniyle yarım kaldı. Koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan düğün görüntülerine, bu kez de kavga görüntüleri eklendi. Dünkü düğün sırasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Düğün alanı, bir anda karıştı, mahalleye polis çağrıldı. Polis gelinceye kadar davetliler, birbirlerine sandalyeleri fırlattı. Sokak düğününün yapıldığı meydan, savaş alanına döndü. Polis ekipleri, kavgayı sonlandırırken, şikayet eden olmayınca gözaltı da olmadı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-09-02 11:19:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.