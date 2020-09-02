Antalya’da yüzlerce keklik doğaya salındı

Antalya’da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) tarafından Gazipaşa ilçesindeki 12 mahalleye 50’şer adet keklik salındı.

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Alanya DKMP Şefliği sorumluluk sahası olan Gazipaşa ilçesinde, şeflik personelleri, mahalle muhtarları ve Gazipaşa Avcılar ve Atıcılar Derneği ile birlikte keklik salımı yapıldı.

Bilinçsiz ve aşırı avlanma, yaşam ortamlarının bozulması gibi nedenlerden dolayı tabiattaki sayılarında azalma görülen kanatlı av hayvanlarının üretimi ve tabii yerleştirme çalışmaları kapsamında, Çığlık, Çimenbağ, Doğanca, Çile, Çakmak, Bakılar, Gökçesaray, Çörüş, Esenpınar, Göçük, Yenigüney, Akoluk Mahallelerine 50'şer adet keklik salındı.

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