Korkuteli Belediyespor Kulübünün yeni başkanı Fahrettin Karateke Oldu Belediye Başkanı İşlek, “Hedefimiz 3’üncü Lig"

Korkuteli Belediyespor kulübünde görev değişikliği yaşandı. Korkuteli Belediyespor kulübünün yeni başkanı Fahrettin Karateke oldu. Belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek, 100 Atatürk stadyumunda düzenlenen törenle yeni yönetimi kurulunu açıkladı ve eski yönetime de teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek düzenlediği basın toplantısında, BAL ligi ile birlikte alt yapı çalışmaları kapsamında çocukları alkolden, sigaradan kötü alışkanlardan uzak tutabilmeyi amaçladıklarını ama BAL liginde de bölgesel amatör ligde de bir sonraki hedef olan lig olan 3’üncü lige sağlam bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi. Tamamen Korkuteli’nde kendi sektörlerinde başarılı olmuş bir taze yeni yönetimle yeni bir sayfa açacaklarını söyleyen İşlek " Biz profesyonel insanlarınız. Herkes kendi işinde profesyonel insanlar ve profesyonelliğini göstermeye çalışıyor. Biz dedikodulara fitne fesatlara meydan vermemek adına devir teslim törenini şeffaflık içerisinde bir siyasi iş olmadığını gösterebilmek adına hem eski yönetimimiz, hem de yeni yönetimimiz ile sezon başı toplantımızı yapmak istedik. Ben bu sezon Korkuteli Belediyespor’a emek vermiş tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Biz eski yönetim ile doğa sporları ile ilgili çalışmalar yapacağız. Eski yönetim bizden kopmadı dostluklarımız baki. Bizim birlik ve beraberliğimiz daimdir” dedi.

Başkan İşlek süper amatör ligden bölgesel amatöre çıktıklarını hatırlatarak şimdi başka bir dünyaya geçtiklerini söyledi. İşlek şöyle devam etti: " Biz BAL liginde sadece bu sene varız. Biz 3’üncü ligde olacağız inşallah. Bizim bu sene kuracağımız kadro, 3’üncü lig kadrosu. Ligler başlar başlamaz takım kendini gösterecek. Alt yapıya çok önem vereceğiz. Hollanda modeli değil de Tük modeli olacak. 3 tane alt yapı oyuncusu yukarıda oynayacak kapasite de. Artık 35 yıl içerisinde Korkuteli Belediyespor kadrosu Korkutelililerden oluşacak. Korkuteli çocuğundan oluşacak. Böyle bir profesyonel yapılanmaya başladık” dedi.

Geçmiş dönem kulüp başkanı Muharrem Yavuz ise bu yıl şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek " Bu başarılar tek kişi ile olmuyor. Ben yönetimime teşekkür ediyorum. Yeni yönetimin sorumluluğu fazla. Çünkü şampiyon bir takım bırakıyoruz. Başarılar diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır, Korkuteli Belediyespor daha yüksek yerlere gelecektir” dedi.



Yönetim kurulu açıklandı

Fahrettin Karateke başkanlığındaki Korkuteli Belediyespor kulübünün yeni yönetiminde Yüksel Dal, Cennet Turhan, Tolgahan Turan, Ertuğrul Bucaklıoğlu, Hasan Katı, Can Çayrak, Adil Özlü, Erdem Cengiz yer aldı.

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