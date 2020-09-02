Yaralı halde baykuş, sincap ve leylek bulundu



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ISPARTA'da duyarlı vatandaşlar tarafından doğal alanlarda, yaralı olarak, peçeli baykuş, leylek ve sincap bulundu. Yaralı yaban hayvanları, tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Isparta'nın farklı doğal alanlarında önceki günlerde üç yaralı yaban hayvanı bulundu. Duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan ve yaralı oldukları belirlenen peçeli baykuş, sincap ve leylek, tedavileri için DKMP Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada, yaralı yaban hayvanlarına su ve yiyecek verildikten sonra ön sağlık kontrolleri yapıldı. Kontrollerde peçeli baykuşun sağ ayağı ile leyleğin gagasının kırık olduğu ve sincabın ise kuyruğunun kopuk olduğu belirlendi.

Peçeli baykuş, leylek ve sincap tedavileri için Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Yaban hayvanlarının tedavileri tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı açıklandı.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-09-02 12:47:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.