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Kaçak avcılara 32 bin 860 lira ceza

DHA

Kaçak avcılara 32 bin 860 lira ceza


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara 2 angut kuşu için 2 bin 880 TL, bir yaban keçisi için de 29 bin 980 TL tazminat ve idari para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur şube müdürlükleri, 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararının yürürlüğe girmesiyle saha denetimlerine başladı. Komisyon kararına göre av başlangıç tarihi 22 Ağustos 2020 olan Antalya, Isparta ve Burdur'daki devlet avlaklarında, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 22 ve 23 Ağustos günlerinde 316 avcı denetlendi. 
İKİ ANGUT KUŞUNU VURDULAR
Denetimlerde, Antalya İl Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde kaçak avlanan 2 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 1600 TL idari para cezası ve iki angut kuşu için 1280 TL tazminat cezası uygulandı. Antalya Şube Müdürlüğü'ne bağlı Finike DKMP Şefliği ve Kumluca Yukarı Alakır Orman İşletme Şefliği ile Altınyaka Jandarma Karakolu ekipleri ise Kumluca ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avlayan bir kişiyi yakaladı. Vurduğu yaban keçisi ile yakalanan avcıya, 27 bin 777 TL tazminat ve 2 bin 203 TL idari para cezası olmak üzere toplam 29 bin 980 TL cezai kesildi. 
DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye´de koruma altında bulunan yaban keçisi türüne karşı en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edildiği bildirildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-02 12:48:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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