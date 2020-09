Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox

Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'nin ilk cankurtaran köpeği 'Fox', Antalya'da göreve başladı. 'Çırpınma'ya karşı duyarlı olan köpek, boğulma tehlikesi geçiren gördüğünde denize atlayarak kişiyi karaya ulaştırıyor.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin güvenliği için görev yapan 41 cankurtarana bir yenisi eklendi. Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği olan Belçika Kurdu türü 1.5 yaşındaki Fox, Konyaaltı Sahili'nde göreve başladı. Eğitmeni ile birlikte sahildeki cankurtaran kulesinde görev yapan Fox, çırpınmaya karşı duyarlı.

Sıcak hava altında görev yapan Fox, denizde çırpınan birini gördüğünde cankurtaranın 'git' komutu ile suya giriyor ve tehlike altındaki kişinin yanına ulaşıyor. Fox'un kıyafeti üzerinde bulunan tutunacak yere kişinin tutunabilmesi için önce dönüyor, kişinin tutunması üzerine de karaya doğru yüzmeye başlıyor. Kişiyi güvenle karaya ulaştıran köpeğin en büyük hediyesi ise tenis topu.

'11 AY EĞİTİM ALDI'

Türkiye Su Altı Federasyonu'nda cankurtaran eğitmeni olarak görev yapan, aynı zamanda Fox'un eğitmeni Ahmet Gödeler, "Cankurtaran köpeğimiz Fox, 11 aylık eğitim sürecini tamamladı. Konyaaltı Plajı'nda cankurtaran olarak göreve başladı. Şu an için sadece tek başına kurtarmayı biliyor. Zamanla cankurtaran ile birlikte yüzerek kurtarmasını sağlayacağız. Bu da farklı cankurtaranlarla iş yapabilme becerisini geliştirecek. Hem kendi başına hem de bir cankurtaranla birlikte kurtarmasını sağlayacağız" dedi.

'ÇIRPINMAYA DUYARLI'

Fox'un çırpınan bir kişi gördüğünde hızla tepki verdiğini söyleyen Gödeler, "Köpek korkusu olan insanların, kurtarmaya gelen köpeği görünce korkmaması için bir cankurtaranla kurtarmaya gitmesi için kullanacağız. İnsanların köpeğe olan güveni arttıkça tek başına da görev yapabilecek. Şu an köpeğimiz çırpınmaya duyarlı. Çırpınan bir kişi gördüğünde direkt tepki veriyor. Cankurtaranın da 'git' komutuyla veya içgüdüsüne göre kurtarmak için denize giriyor" diye konuştu.

'KAFASINI DEĞİL KIYAFETİNİ TUTUN'

Fox'un kurtarmaya gittiği kişinin panik yapmaması gerektiği konusunda tavsiyede bulunan Gödeler, "Denizde tehlike altında olan ve Fox'un kurtarmaya gittiği kişi Fox'un dönmesini beklemeli. Köpeğimiz kişinin yanına gidince otomatik olarak kişini tutunabilmesi için geri dönüyor. Köpeğin kafasını değil, döndükten sonra sırtındaki tutacak tutulmalı. Fox'un en büyük ödülü ise top. Top için yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi.

'GÖRENLER TEŞEKKÜR EDİYOR'

Fox için iyi ve kötü tepkiler de olduğunu belirten Gödeler, "Şu ana kadar hep iyi tepkileri gördük. Cankurtaran köpeği alkışladılar. Cankurtaranın önemini anlatan bir köpek görünce insanlar sürekli tebrik ediyor. Çünkü Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış, yapıldıktan sonra da Türkiye'de görev yaptırılmış ilk köpek" dedi.

'GÜVEN VERİYOR'

Kızı Derin ile birlikte denizde yüzen ve cankurtaran köpeği Fox'u seven Bilge Şahin, "İlk görünce çok şaşırdık. Ancak Fox'un varlığı güven veriyor. Ayrıca kendisi de çok sevimli. Kızım da çok sevdi. Fox'u göreve getirenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM

2020-09-02 12:52:41



