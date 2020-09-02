Gündoğmuş’ta heyelan yaşanan yol onarıldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’un Ortaköy Mahallesi’nde heyelan nedeniyle çökme yaşanan ve tehlike arz eden yolu güvenli hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, heyelan nedeniyle zarar gören Gündoğmuş’un Ortaköy Mahallesi yolunda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımı için göçük oluşan bölgelerde taş duvar örerek dolgu çalışması yaptı. Ayrıca yolda genişletme çalışması yapan ekipler, düzenlenen yol güzergahını alt yapı dolgu malzemesiyle güçlendirerek, yolu daha güvenli hale getirdi.

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