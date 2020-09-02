Gasp ve yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bir iş yerinde darp, gasp ve yaralama olayına karışan şüpheli yakalandı.

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.T’nin Altınkum Mahallesi’ndeki bir iş yerinde Ş.N’yi darp ve telefonunu gasp ettiği, ardından Ş.N’nin kız kardeşi Ş.Y’yi de kesici aletle yaraladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Suç aletini de yanına alarak kaçan şüpheli, Meltem Mahallesi’nde bulunan bir evde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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