Manavgat’ta 100 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’ta 100 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı

İHA

Manavgat’ta 100 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kahramanmaraş’ta üretilen 100 adet kınalı keklik, Antalya’nın Manavgat ilçesine doğaya bırakıldı. 2 ay önce bırakılan 50 keklikle birlikte Manavgat’ta doğaya bırakılan keklik sayısı 150’ye ulaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş’ta bulunan üretim istasyonunda üretilen 100 kınalı keklik Manavgat’ta doğaya bırakıldı. Keklik popülasyonunun artması, doğanın desteklenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla 2 ay önce aynı bölgede 50 kınalı keklik doğaya bırakılmıştı.
Manavgat’a bağlı Tepeköy ve Hocalı Mahalleli arasında bulunan ormanlık alanda kekliklerin doğaya bırakılması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış ile Manavgat’ta bulunan avcılık derneği yöneticileri katıldı.
Kekliklerin doğaya bırakılmasının ardından yapılan açıklamada, 2020 yılı içerisinde Antalya ve ilçelerinde toplam 3 bin 200 kekliğin doğayla buluşturulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gasp ve yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gasp ve yaralama olayına karışan şüpheli tutuklandı
Manavgat’ta 10 mahalleye içme suyu deposu yapılıyor
YEREL HABERLER Manavgat’ta 10 mahalleye içme suyu deposu yapılıyor
Durumundan şüphelenilen araçlarda uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Durumundan şüphelenilen araçlarda uyuşturucu bulundu
Kaçak avcılara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kaçak avcılara ceza yağdı
Gündoğmuş’ta heyelan yaşanan yol onarıldı
YEREL HABERLER Gündoğmuş’ta heyelan yaşanan yol onarıldı
Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk cankurtaran köpeği Fox
Kaçak avcılara 32 bin 860 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak avcılara 32 bin 860 lira ceza
DKMP’den ziyaretçi memnuniyet anketi
YEREL HABERLER DKMP’den ziyaretçi memnuniyet anketi
Yaralı halde baykuş, sincap ve leylek bulundu
YEREL HABERLER Yaralı halde baykuş, sincap ve leylek bulundu
Döşemealtında Zabıta Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Döşemealtında Zabıta Haftası kutlandı
ASAT’tan Ormana’da kanalizasyon çalışması
YEREL HABERLER ASAT’tan Ormana’da kanalizasyon çalışması
Zerdalilik’te tüm sokaklar yenilendi
YEREL HABERLER Zerdalilik’te tüm sokaklar yenilendi
Havalimanında narkotik köpeğinin tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı Havalimanında uyuşturucu saklı valiz narkotik köpeğinden kaçamadı Valizi almaya gelen İran uyruklu 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Havalimanında narkotik köpeğinin tepki verdiği ...
1 aydır kayıp olan Yakup, internet kafede oyun oynarken bulundu
YEREL HABERLER 1 aydır kayıp olan Yakup, internet kafede oyun ...
Korkuteli Belediyespor Kulübünün yeni başkanı Fahrettin Karateke Oldu Belediye Başkanı İşlek, “Hedefimiz 3’üncü Lig"
YEREL HABERLER Korkuteli Belediyespor Kulübünün yeni başkanı ...
Antalya’da yüzlerce keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Antalya’da yüzlerce keklik doğaya salındı
Antalya’da yaralı caretta, 3 saat süren çalışmayla sudan çıkarıldı
YEREL HABERLER Antalya’da yaralı caretta, 3 saat süren çalışmayla ...
Koronavirüse rağmen yapılan sokak düğünü, savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Koronavirüse rağmen yapılan sokak düğünü, savaş ...
Jandarma’dan Mahallelerde, Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Jandarma’dan Mahallelerde, Covid-19 denetimi
Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor
YEREL HABERLER Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor
Düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına döndü Sandalyelerin havalarda uçuştuğu kavga, polisin araya girmesiyle son buldu
YEREL HABERLER Düğünde kavga çıktı, ortalık savaş alanına ...
Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avına 29 bin 980 lira ceza
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulanan ameliyat ile 1 günde ayağa kalktı
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulanan ameliyat ...
Antalya’da sahte altın dolandırıcılığı Yedi kuyumcuyu dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da sahte altın dolandırıcılığı Yedi kuyumcuyu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X