Cemil Meriç Müze Kitaplığı için kitap bağış başlatıldı

Kepez Belediyesi, Cemil Meriç Kitaplığı için işbirliği protokolü imzaladı. Cemil Meriç Müze Kitaplığı için internet üzerinden kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Kepez Belediyesi, Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek, ünlü yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç’in adını verdiği, müze kütüphane için işbirliği yaptı. Antalya Bilim Üniversitesi, Fotoğrafçılar ve Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası, Hukuki Araştırmalar Derneği Antalya Şubesi arasında imzalanan protokolle, çok özel koleksiyonlardan oluşacak, kitap açısından zengin bir kütüphane Antalya’ya kazandırılacak. Protokol töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, önemli bir işbirliğini, önemli bir projeyi tanıtmaktan ve yeni bir kampanyayı başlatmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kepez’e 4 yeni kütüphane kazandıracaklarını ve bunun bir tanesinin de bugün protokolü imzalan Cemil Meriç Müze Kitaplığı olacağını belirten Tütüncü, “Cemil Meriç Müze Kitaplığının yer aldığı DokumaPark’ta 10 ayrı müze bulunuyor. Burası Türkiye'nin en iyi bilim merkezlerinden birine sahip olacak. 12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip dokuma fabrikasının içerisindeki Antalya Bilim Merkezi, bunun yanında oldukça geniş bir ormanlık alanı, değişik bahçeleri ile çok özel bir yaşam alanı haline geldi. Bu güzel alanı şimdi güzel bir kütüphane ile de taçlandırma zamanı diye düşündük” diye konuştu.



Trafo binasından kitaplığa

Cemil Meriç Kitaplığı’nın bulunduğu binayı göstererek konuşmasına devam eden Başkan Tütüncü, “Bu fabrikaya 1961'den 2003 yılına kadar hizmette olan Türkiye'nin ilk sanayi tesislerinden, Antalya'nın ilk sanayi tesisi olan dokuma fabrikasına enerji sağlamış trafo binası. Bu bina 500 metrekarelik üst alanı 500 metrekarelik de eksi alanı ile son derece güzel küçük bir kütüphane, butik bir kütüphane olarak zihnimizden geçti. 24 saat açık olacak. Türkiye’de çok az olan müze kütüphane benzerini de buraya yapmak istedik. Hem edebiyat tarihinin hatıralarını bünyesinde barındıran, hem de bununla birlikte güzel bir kitap koleksiyonu ile beraber okuma sevgisini dingin bir ortamda güzel bir kent parkın içerisinde farklı bir kapı aralamak anlamında güzel bir çalışma yapıyoruz” dedi.

Başkan Tütüncü, Cemil Meriç Kitaplığına dönüştürülecek binanın ekiplerce güçlendirilme çalışmalarına başlanıldığını, kitap koleksiyonunu oluşturma işini de Kepez Kadın Koordinasyon Merkezinin üstlendiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Kepez Belediyesi, Antalya Bilim Üniversitesi Antalya Fotoğrafçılar ve Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası, Hukuki Araştırmalar Derneği Antalya Şubesi arasında Cemil Meriç Kitaplığı işbirliği protokolü imzalandı. İmzanın ardından Hukuki Araştırmalar Derneği Başkanı Av. Osman Zeki Özcan ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hamza Kandur, Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrak tarafından Cemil Meriç Kitaplığına ilk kitap bağışı yapıldı.

İmzalanan Protokol çerçevesinde, işbirlikçiler Cemil Meriç Kitaplığı’na kitap bağışında bulunacak, kitap bağışlamak isteyenler ile Kepez Belediyesi arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak.

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