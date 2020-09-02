İnşaattan düşen kalıp ustası hastane yolunda yaşamını yitirdi

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Sorgun Mahallesi’nde kalıp çakarken inşaattan düşen kalıp ustası Antalya’ya sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Olay Sorgun Mahallesi Sorgun bulvarı üzerinde Manavgat otogarı yanında yapımı devam eden inşaatta 2. kat beton kalıbı çakılması sırasında kaza meydana geldi.

İnşaatın kalıplarını çakmakta olan kalıp ustası Ramazan Dönmez (46) ikinci katta kalıp çakmakta olduğu bölümün çökmesi sonucu toprak zemine düştü. Kalıp ustasının feryadını duyarak olay yerine koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve emniyet güçleri sevk edildi. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Dönmez, durumunun ağır olması nedeniyle Antalya’ya sevk edildi. Dönmez Antalya’ya götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

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