Rus milyarderin mega yatı 'Pacific' Kaş'ta



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) İŞ insanı, Rus milyarder Leonid Mikhelson'a ait 'Pacific' adlı mega yat, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarına gelerek, koylarda tura çıktı.

Sanat koleksiyoncusu ve girişimci iş insanı Rus milyarder Leonid Mikhelson'ın 'Pacific' adlı mega yatı, Antalya Kaş açıklarına geldi. 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat, sabah saatlerinde Kaş önündeki koylarda dolaştı. Limana giriş yapmayan yat, ardından Beş Adalar mevkisine doğru yol aldı.

HELİKOPTER DE VAR

Yatta, 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor. 28 kişilik mürettebatın olduğu tek güverte, alüminyum üstyapı, çelik gövde ile üretilen yatta konforlu deniz seyahati için hız dengeleyici de bulunuyor. Yatta ayrıca spor salonu, sauna, SPA, sinema, jakuzi, doldurma havuzu, asansör, helikopter iniş pisti ve su altı ışıklandırması da yer alıyor. Yatın üstünde, acil durumlar için helikopter de bulunuyor.

Mega yat, daha önce de Muğla'nın Marmaris ilçesinden 1 milyon 300 bin liralık 210 bin litre yakıt ikmali yapılmasıyla gündeme gelmişti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2020-09-02 15:10:38



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