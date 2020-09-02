Akdeniz Üniversitesi bünyesinde roket, insansız su altı sistemleri, robotik kol ve elektrikli araç takımları alanlarında çalışmalar gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Savunma Sanayi Topluluğu faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Savunma Sanayi Topluluğu bünyesinde oluşturulan Akdeniz Roket Takımı TEKNOFEST 2020’de Alçak İrtifa Kategorisi’nde finalist olmaya hak kazandı.

Akdeniz Üniversitesi’nin desteği ve Antalya Teknokent’in ana sponsorluğunda çalışmalarını gerçekleştiren Akdeniz Roket Takımının, Antalya Teknokent Prototip Atölyesi’nde yürüttüğü ve TEKNOFEST’te finalist olmaya hak kazandıkları projelerinin temel amacı; roketi belirlenen irtifa olan 5000 feet’e çıkarmak ve roketin içerisinde bulunan faydalı yükle birlikte güvenli bir iniş yapmasını sağlamaktır. Özgün bir şekilde tasarlanan uçuş bilgisayarından alınan verileri yine özgün bir şekilde tasarlanmış olan arayüz aracılığıyla yer istasyonundan takip edebilmektedir.

Türkiye’nin Savunma Sanayisine yönelik farkındalığı yüksek, girişken, iyi yetişmiş ve nitelikli mühendis adaylarından oluşan Akdeniz Roket Takımı öğrencileri, roket alanında ulusal çapta elde edilecek başarı ve tecrübelerini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ve Antalya Teknokent’in desteğiyle uluslararası yarışmalara taşıyarak Antalya Teknokent’i, Akdeniz Üniversitesi’ni ve Türkiye’yi yurt dışındaki yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeyi istediklerini kaydetti.

Antalya Teknokent Prototip Atölyesi’nde proje çalışmalarını tamamlayan genç mühendis ekip TEKNOFEST 2020 yarışması kapsamında, 3 Eylül 2020 tarihinde Tuz Gölü’nde atışlarını gerçekleştirecek.

TEKNOFEST 2020 yarışması hazırlık süreci boyunca Takımla proje görüşmeleri gerçekleştirerek projeleri hakkında istişarede bulunan Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, yarışma öncesi Akdeniz Roket Takımı’na güvendiğini, sonuç ne olursa olsun azim ve gayretleri ile finale kalmalarının bile büyük bir başarı olduğunu belirterek, takıma güzel dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.