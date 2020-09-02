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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ İlkyardım Eğitim Merkezi açıldı

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde İlkyardım Eğitim Merkezi açıldı. Üniversitede görev alan akademisyenler tarafından verilecek olan eğitimlere, Alanya bölgesindeki iş ve iş yerlerinde çalışan personeller, üniversite personeli, öğrenciler ve tüm vatandaşlar katılabilecek.

ALKÜ İlkyardım Eğitim Merkezi açıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde İlkyardım Eğitim Merkezi açıldı. Üniversitede görev alan akademisyenler tarafından verilecek olan eğitimlere, Alanya bölgesindeki iş ve iş yerlerinde çalışan personeller, üniversite personeli, öğrenciler ve tüm vatandaşlar katılabilecek.
ALKÜ Rektörü Ekrem Kalan tarafından açılışı gerçekleştirilen ALKÜ İlkyardım Eğitim Merkezi’nin açılış törenine Covid19 pandemisi sebebiyle sınırlı sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.
Açılış konuşmasında ilk yardımın önemine ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğine değinen Rektör Kalan, “Hepimizin başına gelebilecek basit ya da önemli kazalarda ilk yardım hayati önem taşımaktadır. Olay anında ilk yardımda bulunacak uzman kişilerin bulunma ihtimalinin düşük olduğunu düşünürsek bizlerin bu konuda eğitimli olması bir insanı hayata bağlayabilecektir. Haberlerden gördüğümüz kadarıyla yapılan yanlış müdahalelerin insanların ölümüne ya da engelli kalmalarına neden olabiliyor. Belki o an yapılacak basit ama doğru bir müdahale ile bir hayat kurtulabiliyor. Her eğitim mutlaka önemlidir şüphesiz ki ama ben ilkyardım eğitiminin insan hayatı için en önemli eğitimlerden biri olduğunu ve her bireyin bu eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Eğitimlere güvenlik personelimiz ile başlayacağız”
ALKÜ’nün ilkyardım eğitimi konusunda üzerine düşen görevi yerine getireceğini ifade eden Rektör Kalan, “Her personelimizin bu eğitimi alması yönünde çalışmalar yapacağız. Öncelikle insanlarla daha fazla içi içe olan güvenlik personelimizle başlama gayesindeyiz. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (ALKÜSEM) bağlı olarak hizmete girmesiyle Alanya halkına da bu konuda en etkin ve yetkin akademisyenlerimizle eğitimler vereceğiz” diye konuştu.
ALKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜSEM) işbirliği ile hayata geçirilen merkezde, ilk yardım eğitimi vermek için gerekli tüm alt yapı hazırlanarak en fazla 27 kişiden oluşan guruplar halinde eğitim verilebilecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi veren ALKÜ Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arife Albayrak Coşar, “Merkezimizde temel ilkyardım eğitimi ve güncelleme eğitimleri verilecektir. Eğitimler üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından toplamda 16 saatlik teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Eğitimin ardından kursiyerlerimiz İl Sağlık Müdürlüğünün sınavlarına katılacak ve bu sınavlarda başarılı olanlar Sağlık Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Belgesi’ni almaya hak kazanacaklar. Kursiyerlerimiz gerekli sertifikaları aldıktan sonra toplumun her alanında acil müdahale gerektiren durumlarda ilkyardım uygulaması yapabilecek yetkin birer ilkyardımcı olacaklardır. ALKÜ İlkyardım Eğitim Merkezi ilçemize ve tüm halkımıza hayırlı olsun.’ dedi.

“Tüm halkımızı eğitimlerimize bekleriz”
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arslan ise konuyla ilgili olarak, “Üniversitemizde görev alan akademisyenler tarafından verilecek olan eğitimlere Alanya bölgesindeki iş ve işyerlerinde çalışan personeller, üniversite personelimiz, öğrencilerimiz ve tüm halkımızın katılımını bekliyoruz. İlkyardım kurslarına katılmak isteyen adaylarımız üniversitemiz web sitesi ALKÜ SEM sayfası üzerinden başvurularını yapabilecekler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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