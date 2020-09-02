Kaş Belediye Başkanı Ulutaş: "Kaş pandemiye rağmen gelişme kaydetti"

Kaş Belediyesinin Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş,ülke turizmi dikkate alındığında, pandemi süreci olmasına rağmen Kaş’ın gelişme kaydettiğini söyledi.

Başkan Ulutaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı kutlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, tedavileri tamamlanan caretta carettaları Patara sahilinde denize bırakması, Hakkari Yüksekova’da

Kaş Kınık’tan polis memurunun şehit olması, Patara Yılı dolayısıyla antik kentte düzenlenen konser, Giresun’daki sel felaketi, Malazgirt Zaferi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Karadeniz’de doğal gaz keşfi gibi geçen ayın gündemini hatırlattı.

Belediye olarak hizmetlere devam ettiklerini belirten Başkan Ulutaş, ülke turizmi dikkate alındığında, pandemi süreci olmasına rağmen Kaş’ın gelişme kaydettiğini dile getirdi. Başkan Ulutaş’ın konuşmasının ardından gündeme geçildi.

Gömbe Mahallesi 1/1000 ölçekli ilaverevizyon imar planı askı itirazları ile ilgili imar komisyonu raporu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Kaş Balıkçı Barınağı 1/1000 ölçekli uygulama imar planıyla ilgili hazırlanan imar komisyonu raporu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Kaş Merkez ve Çerçiler Mevkii Revizyon İmar Planı ile Kaş Koruma Amaçlı İmar Planında Trafo Alanlarına ilişkin imar planı değişikliği ile ilgili hazırlanan imar komisyonu raporu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Kınık, Ova ve Yeşilköy Mahalleleri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine esas Kamu Yararı Kararı alınması konusu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Ağullu, Bayındır ve Çukurbağ Mahallelerindeki parsel bazlı toplam 30 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Köy Yerleşik Alanları için (33 Mahalle) Kamu Yararı Kararının alınması konusu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Belediye başkan yardımcıları ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşüldü.

Muğla Seydikemer Belediyesinden bir hizmet aracının satın alınması konusunun görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi. Kalkan Mahallesi’nde kadastro çalışmaları için 6 bilirkişi seçilmesi konusu görüşüldü ve belirlendi. Kaş Gıda İhtisas Organize OSB bölgesi müteşebbis heyetine katılımı artırmak için 3 adet daha hisse alımı için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a yetki verilmesi konusu görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

Eski otogarın yerine yapılacak katlı otopark, pazar yeri ve yaşam alanı projesinin meclis üyelerine tanıtımıyla, toplantı sona erdi.

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