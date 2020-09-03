Corendon Airlines, 2021 yaz uçuş programını açıkladı



ANTALYA, (DHA) AVRUPA'dan turistik ve etnik destinasyonlara yaptığı uçuşlarla önemli pazar payı ve marka bilinirliği elde eden Corendon Airlines, 2020 yazı bitmeden 2021 yaz döneminin uçuş programını ve yeni yatırımlarını açıkladı. Hava yolu şirketi, 2021 yazında turistik hatların yanında Anadolu hatlarını da güçlendirecek.

Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, 2021 yılında Covid-19 etkilerinin azalacağını ve pandemi önlemleriyle değişen seyahat anlayışı sonucu talebin geri döneceğini öngördüklerini söyledi. Aslan, "Tatil yapmak herkes için bir ihtiyaç. Önümüzdeki sezon, özellikle Avrupa ülkelerinden tatil destinasyonlarına talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu sebeple yatırımlarımızı kesmeden yeni atılımlar yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle bize marka bilinirliği, operasyonel kolaylık ve daha uygun slot saatleri sağlayarak yüksek müşteri memnuniyeti getiren yeni base açma stratejimize 2021'de de devam ediyoruz. Mevcut Hannover, Köln, Münster ve Nürnberg base'lerimize ilaveten, 1 Mayıs 2021 itibarıyla Almanya'nın en fazla turist çıkışı olan havaalanı Düsseldorf'a 2 uçağımızı base ediyoruz. Almanya'da elde ettiğimiz başarıdan sonra, Almanca konuşulan diğer pazarlara konsantrasyonumuzu artırıyoruz ve ilk base'imizi Almanya, İsviçre ve Fransa'nın kesişim noktası İsviçre'nin Basel havalimanına yaparak, bu 3 ülkeye birden ulaşıyoruz. 2021 yazında Almanya, İsviçre ve Avusturya'dan Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya, Mısır ve İsrail'in turistik destinasyonlarına toplam 5 milyon koltuk kapasitesi sunacağız. Yine son yıllarda yoğunlaştığımız ve büyümeyi hedeflediğimiz Polonya ve İngiltere'den de Türkiye ve Yunanistan'a düzenlediğimiz sefer sayılarını arttıracağız" diye konuştu.

'AVRUPA'YI ANADOLU'YA DİREKT BAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Mine Aslan, Avrupa-Anadolu hatları için planladıkları 2021 uçuş programından da bahsetti. Corendon Airlines'ın 27 Haziran'da ilk kez yolcu uçağını Zonguldak'a indirerek başlatmış olduğu Almanya-Zonguldak seferlerini 2021 yaz sezonu ile birlikte güçlendireceklerini belirten Aslan, "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın yoğun talep gösterdiği Zonguldak Meydanına Köln, Münster ve Düsseldorf'tan yoğun bir program hazırladık. Yine bu sene başladığımız Brüksel'den Eskişehir'e, Hollanda'dan Kayseri ve Konya'ya düzenlediğimiz direkt seferlere yüksek talebe cevap vererek, bu hatların devamlılığını sağlayacağız. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika'dan Anadolu'nun 17 şehrine düzenleyeceğimiz sefer sayısını 2021 sezonunda iki katına çıkarıyoruz" dedi.DHA-İş Dünyası Türkiye-Antalya

2020-09-03 11:20:26



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