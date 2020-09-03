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Merdiven altı kask ile ölüme gitmeyin

DHA

Merdiven altı kask ile ölüme gitmeyin


Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)BURDUR'da, motosikletine minibüs çarpması sonucu yaşamını yitiren resim öğretmeni Pelin Çakır'ın (32) başındaki kaskın paramparça olması, 'Çin malı' ucuz kaskları yeniden gündeme getirdi. Pelin öğretmenin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni İlhan Narcı, "Merdivenaltı üretim, 'polissavar' dediğimiz bu kasklarla yaşamınızı tehlikeye atmayın. İyi bir kaskı olsaydı şu an aramızda olurdu" dedi. 
23 milyon araçtan yüzde 14'ü motosiklet tescilli olan Türkiye'de, iki tekerlekli araçlara ilgi her geçen gün artarken, trafik kazalarında 'kask' tercihi kaynaklı ölümler, dikkatleri yine bu koruyucu aksesuara çevirdi. Burdur'da geçen hafta meydana gelen trafik kazasında resim öğretmeni Pelin Çakır, kullandığı motosiklete minibüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 1 çocuk annesi Pelin öğretmenin başındaki kaskın paramparça olması, kask tercihinin ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.
3 TİP KASK MODELİ VAR
Antalya'da ünlü bir motosiklet markasının Güvenli ve İleri Sürüş Eğitmeni İlhan Narcı, motosiklet üzerine kesinlikle kasksız çıkılmaması gerektiğini söyledi. Pelin öğretmenin kaza ve parçalanmış kask görüntülerini izleyen Narcı, "Araçlarda kaporta var ama motosiklet tehlikeli bir araç. Ekipmanları doğru ve Avrupa standardına uygun olmalı. Scoteer, enduro, super sport gibi 6 tip motor vardır. Her kaskı her motorda kullanamazsınız. ECE 22-05 kodu yazan kasklar tercih edilmeli" dedi.
Kafatası ölçülerine uygun kaskın seçilmesi gerektiğini belirten Narcı, "Kasklar da kendi arasında çene açılır, çenesiz ve `full face´ tipi 3 model olarak ayrılıyor. Merdivenaltı üretim, 'polissavar' dediğimiz 30 TL'ye, 50 TL'ye sakın kask almayın. Eğer sürekli motor kullanıyorsanız full face yani yüzü tamamen kapatan kaskı kullanın" uyarısında bulundu. 
KAZADA İLK DARBE ÇENEYE 
Polikarbon üretim, kayışlı kaskların tercih edilmesi, sertifikası olması gerektiğini kaydeden Narcı, "Motosiklet kazalarında ilk darbe çeneden alınır. Kaskın bağlantı kayışlarını iyi kontrol etmek lazım. Kask içinde kafa sağa sola dönmemeli, yukarı aşağı hareket etmemeli. Pelin öğretmen bizim 'polissavar' dediğimiz kask yerine polikarbon üretim kasktan kullanmış olsaydı şu an aramızda olurdu" yorumunu yaptı.
Antalya'daki sadece motosiklet ve aksesuarları satan bir mağazada ECE 22-05 kodu taşıyan polikarbon üretim kaskların fiyatı ise 400 TL ile 1600 TL arasında değişiyor. 3 ayrı tipteki kask fiyatlarında `full face´ kaskın en yüksek fiyatı ise 12 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
KASK TAKMAMANIN CEZASI 132 TL 
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik denetimlerinde özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanımına büyük önem veriyor. İçişleri Bakanlığı, motosiklet kullanımında kaskın önemine vurgu yapmak için geçen yıl 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' kampanyası düzenlemiş ve tanıtımını 5 Temmuz'da Antalya'da yapmıştı. Tanıtım ve kampanya toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kask kullanımı konusunda farkındalık oluşturmakta kararlı olduklarının altını çizmişti. Bu yıl kask kullanmayan motosiklet sürücülerine, 132 TL para cezası uygulanıyor.
KISA MESAFE İÇİN TAKMAMIŞTIM
Türkiye'de en fazla motosiklet bulunan 3'üncü kent olan Antalya'da polis kask denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şubesi ekipleri, gün içinde belirli aralıklarla kask denetimi yapıyor. 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki denetimlerde üniversite öğrencisi Yaren Akyıldız da 'kasksız' şekilde motosikletiyle denetime takıldı. Üniversite öğrencisi Akyıldız, "Kaskın çok önemli olduğunu biliyorum, kısa mesafe gideceğim için takmamıştım, cezaya razıyım" dedi. Trafik Denetleme Şubesi'ne bağlı ekipler, Akyıldız'a 132 lira para cezası uyguladı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2020-09-03 11:48:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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