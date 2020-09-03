Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, kent merkezinde bulunan Düden Şelalesi, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Turizm kenti Antalya'nın merkezinde bulunan, Kepez ilçesinden başlayıp, Muratpaşa ilçesinde dökülen Düden Şelalesi ve Çayı, 'doğal sit alanı' statüsündeydi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında; 'Cumhurbaşkanı Kararı' olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre şelale ve çay, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi. Kararda, "Antalya ili, Kepez ve Muratpaşa ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Düden Şelalesi ve Çayı, Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, gösterilen alanların 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-03 11:59:38



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