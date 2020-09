Konyaaltı sokakları pırıl pırıl

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin sokaklarını her gün büyük bir titizlikle temizliyor.

Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiği Konyaaltı sokaklarında hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, bölge bölge ayrılarak, belirlenen noktaları baştan sona temizliyor. İlk olarak cadde ve sokaklardaki yabani otlar temizleniyor. Daha sonra temizlik aracı yerleri süpürüyor. Son olarak ise yıkama aracı temizlenen cadde ve sokakları yıkıyor. Temizlenen cadde ve sokaklar çevre sakinleri tarafından büyük beğeni topluyor.

"Temiz Konyaaltı için çalışıyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nda temizlik çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Semih Esen, “Yurttaşlarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz her gün düzenli olarak özverili bir çalışma yapıyor. Cadde ve sokaklarımız belirlenen plan ve program içerisinde sürekli temizleniyor. Konyaaltı’nın bütün sokaklarını tertemiz yapmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Tertemiz bir Konyaaltı için çalışıyoruz” dedi.

