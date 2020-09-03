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İhracatta sebze ve meyve rekoru

DHA

İhracatta sebze ve meyve rekoru


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üzerinden 8 aydaki toplam ihracat, 1 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatta sektör lideri; 389 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, ürün lideri ise 176 milyon dolarla işlenmiş veya ham blok mermer oldu. 
BAİB verilerine göre, ağustos ayında Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bölge ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 artışla 134 milyon 537 bin dolar oldu. Bu yıl ağustos sonu itibarıyla 8 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yıla göre yüzde 0.3 artışla 1 milyar 206 milyon 442 bin dolara yükseldi. 
AĞUSTOS İHRACATI
Ağustos ayında sektörlere göre ihracatta, tarım ihracatı yüzde 28 artışla 53 milyon 668 bin dolar, sanayi ihracatı yüzde 5 artışla 48 milyon 969 bin dolar, madencilik ise yüzde 16 düşüşle 31 milyon 899 bin dolar oldu. Tarım ihracatı içinde yaş meyve sebze sektörü ihracatı ise yüzde 36 artışla 31 milyon 835 bin dolara yükseldi. 
8 AYLIK İHRACAT
Ocakağustos ayları toplam ihracatta, geçen sene 465 milyon dolar olan tarım sektörü yüzde 22 artarak, 569 milyon 404 bin dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde 436 milyon dolar olan sanayi sektörü yüzde 8 düşerek, 400 milyon 639 bin dolarda kaldı. Geçen yıl aynı dönemde 300 milyon dolar olan madencilik sektörü ise yüzde 21 geriledi ve 236 milyon 398 bin dolarda kaldı. 
YAŞ MEYVESEBZE İLK SIRADA
3 ana sektörün alt sektörlerine bakıldığında ise yaş meyve ve sebze sektörü yüzde 26'lık artışla,geçen yıl 8 ayda 308 milyon dolar olan ihracatını 389 milyon 746 bin dolara yükseltti. Ağaç ve orman ürünleri ihracatı yüzde 12 artışla 114 milyon dolara çıktı. Kimyevi maddeler sektörü ise yüzde 3 düşüşle 110 milyon 760 bin dolarda kaldı. Hazır giyim, otomotiv endüstrisi, makine ve aksamları elektrik ve elektronik, demir ve metaller, çelik, çimento, savunma ve havacılık, iklimlendirme gibi sanayi mamulleri sektörü yüzde 10 düşerek, 263 milyon 502 bin dolarda kaldı. 
MEYVE İHRACATINDA BÜYÜK ARTIŞ
Ürün grubuna göre meyve ihracatı yüzde 35 artışla 167 milyon 210 bin dolar oldu. Meyve ihracatında dikkat çeken ürünler şöyle: 
"İncir yüzde 0.5 artış, 6 milyon 85 bin dolar. Üzüm yüzde 46 artış, 10 milyon 107 bin dolar. Karpuz yüzde 124 artış, 4 milyon 529 bin dolar. Kavun yüzde 68 artış, 4 milyon 671 bin dolar. Elma yüzde 139 artış, 18 milyon 422 bin dolar. Armut yüzde 145 artış 4 milyon 135 bin dolar. Ayva yüzde 23 artış 2 milyon 340 bin dolar. Kayısı yüzde 60 artış, 7 milyon 840 bin dolar. Kiraz ve vişne yüzde 24 artış 77 milyon 424 bin dolar. Şeftali yüzde 32 artış, 10 milyon 993 bin dolar. Erik yüzde 42 artış, 4 milyon 152 bin dolar. Nar yüzde 27 artış, 13 milyon 121 bin dolar." 
'PORTAKAL' REKORU
Koronavirüs sürecinde portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi narenciye ürünleri büyük talep gördü. 'C vitamini deposu' ürünlerin ihracatında rekor artış kaydedildi. Portakal ihracatı yüzde 549 artışla 919 bin dolardan 5 milyon 977 bin dolara çıktı. Mandalina yüzde 143 artışla 1.4 milyon dolardan 3.4 milyon dolara çıktı. Limon yüzde 20 artışla 3 milyon dolardan 3.6 milyon dolara yükseldi. Greyfurt yüzde 99 artışla, 890 bin dolardan 1 milyon 772 bin dolara yükseldi. Turunçgillerdeki toplam ihracat ise yüzde 137 artışla 6.2 milyon dolardan 14 milyon 765 bin dolara çıktı. 
SEBZE İHRACATI 200 MİLYON DOLARI AŞTI
Yüzde 16 artışla 207 milyon 759 bin dolarlık ihracatın yapıldığı sebze ürünlerinde dikkat çeken ürünler şöyle sıralandı:
"Domates yüzde 12 artışla 81.5 milyon dolardan 91 milyon 615 bin dolara çıktı. Lahana yüzde 2.5 düşüşle 2 milyon dolar. Salatalık yüzde 23 artış ile 13 milyon 511 bin dolar. Patlıcan yüzde 19 artış ile 6 milyon 815 bin dolar. Biber yüzde 16 artış ile 76 milyon dolar. Kabak yüzde 21 artış ile 12 milyon 820 bin dolar."
MEYVE SULARI 2'YE KATLADI
Meyve ve sebze mamulleri de yüzde 74 artışla 11 milyon 592 bin dolarlık ihracata ulaştı. En önemli artış yüzde 123 ile 9 milyon 490 bin dolar ihracata ulaşan meyve ve sebze sularında yaşandı. Meyve suları ihracatının 4.4 milyon dolarını elma suyu oluşturdu. Hububat ve yağlı tohumlar ihracatı da yüzde 12 artarak, 31 milyon 537 bin dolar oldu. 
MERMER DÜŞÜŞE RAĞMEN ÜRÜN LİDERİ
Pandeminin olumsuz etkilediği madencilik sektöründe ihracat lideri mermer oldu. Ham blok ve plaka şeklindeki mermer ihracatı toplamı yüzde 24 seviyesinde küçülerek, 120 milyon dolar oldu. İşlenmiş mermer ihracatı yüzde 11 artışla 56 milyon 184 bin dolara çıktı. İşlenmiş, ham veya blok olarak ihraç edilen mermer ihracatı toplamı 176 milyon doları aştı.
ÜLKELERE GÖRE İHRACAT
Batı Akdeniz illerinden bu yıl 150'nin üstünde ülkeye ihracat yapıldı. İlk sırada yüzde 24 düşüşün yaşandığı, 125 milyon 324 bin dolarla Çin yer alıyor. İkinci Almanya'ya, yüzde 16 artışla 110 milyon 765 bin dolar ihracat gerçekleşti. Üçüncü Rusya'ya yüzde 27 artışla 99 milyon dolar ihracat yapıldı. Kazakistan 55.6, Özbekistan 54.1, Ukrayna 48.9, ABD 45.5, Romanya 43,9 milyon dolarla en yüksek ihracatın yapıldığı diğer ülkeler olarak sıralandı.  DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-09-03 13:49:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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