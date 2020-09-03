Büyükşehir Belediyesinden KPSS öncesi okullara dezenfeksiyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden KPSS öncesi okullara dezenfeksiyon

İHA

Büyükşehir Belediyesinden KPSS öncesi okullara dezenfeksiyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Pazar günü yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde il merkezindeki okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı 6 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS sınavı öncesinde 133 okulda Kovid19 pandemisi çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Dezenfekte ve temizlik çalışmaları ile sınav öncesinde okullarda sağlıklı bir ortam oluşturuluyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, 32 personel ile sınıflardaki sıraları, tahtaları ve koridorları detaylı bir şekilde dezenfekte ediyor. Biyosidal uygulayıcı eğitime sahip Büyükşehir ekipleri, dezenfekte çalışmaları ile sınav yapılacak okullarda insan sağlığını tehdit edecek olumsuzlukları minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

17 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti Alanya’da ‘U’ dönüşü yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını ...
"Rota Antalya" Mobil Uygulaması hayata geçti Şehrin Dijital Hafıza Haritası çıkartıldı 250 nokta ile başladı, sayı artacak
YEREL HABERLER "Rota Antalya" Mobil Uygulaması hayata geçti Şehrin ...
İhracatta sebze ve meyve rekoru
YEREL HABERLER İhracatta sebze ve meyve rekoru
Konyaaltı sokakları pırıl pırıl
YEREL HABERLER Konyaaltı sokakları pırıl pırıl
Muratpaşa Camii müştemilatı yarın açılıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Camii müştemilatı yarın açılıyor
Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
YEREL HABERLER Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ...
Sevgilisinden ayrılan genç başına tabanca dayadı
YEREL HABERLER Sevgilisinden ayrılan genç başına tabanca dayadı
Dünyadaki cennetin adı; Kekova
YEREL HABERLER Dünyadaki cennetin adı; Kekova
Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
YEREL HABERLER Düden Şelalesi 'kesin korunacak hassas alan' ilan ...
Nazım Sangare Beşiktaş'a yakın
YEREL HABERLER Nazım Sangare Beşiktaş'a yakın
Merdiven altı kask ile ölüme gitmeyin
YEREL HABERLER Merdiven altı kask ile ölüme gitmeyin
Antalyaspor'da Covid-19 vakası
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Covid-19 vakası
Kemer Belediyesi'nden yol çalışmaları
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi'nden yol çalışmaları
Elif Su'dan, uluslararası müzik yarışmasında büyük başarı 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, 3'üncü New Talent British International Youth Müzik Yarışması'nda birinci oldu
YEREL HABERLER Elif Su'dan, uluslararası müzik yarışmasında büyük ...
Corendon Airlines, 2021 yaz uçuş programını açıkladı
YEREL HABERLER Corendon Airlines, 2021 yaz uçuş programını açıkladı
Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor
Alanya’da bunalıma giren genç kafasına silah dayadı Polis öfkeli genci güçlükle sakinleştirdi
YEREL HABERLER Alanya’da bunalıma giren genç kafasına silah ...
Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne Dr.Mehmet Deniz atandı
YEREL HABERLER Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne Dr.Mehmet Deniz ...
Demre'de, denizdeki yaralı caretta caretta kurtarıldı
YEREL HABERLER Demre'de, denizdeki yaralı caretta caretta kurtarıldı
Düğünlere ülke genelinde kısıtlama getirildi İçişleri Bakanlığından yeni korona virüs genelgesi "Daha önce 14 ilde izin verilmeyen sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere, 4 Eylül Cuma gününden itibaren ülke genelinde yapılmasına müsaade edilmeyecek. "Düğünler nikah merasimi şeklinde yapılabilecek, düğün ve nikahlar en fazla 1 saatte tamamlanacak."
YEREL HABERLER Düğünlere ülke genelinde kısıtlama getirildi İçişleri ...
Turizm çalışanları, işlerinin başında olmaktan mutlu
YEREL HABERLER Turizm çalışanları, işlerinin başında olmaktan mutlu
(Görüntülü) Evdeki yangın, maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evdeki yangın, maddi hasara yol açtı
Şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evi yandı
YEREL HABERLER Şarkıcı Lara'nın ağabeyinin evi yandı
Kemer Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi Teknofest Fuarı'na üçüncü sırada girmeye hak kazanan Göynük Fen Lisesi’ne 12 bin TL destek
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X