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YKS sonuçlarını öğrendiği an attığı sevinç çığlıklarıyla gündeme gelen öğrenci, fakültesine kavuştu Üniversite kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutlayan genç kız, sosyal medyayı sallayan videoyu kaybolmasın diye yüklemiş Üniversite kazandığını babasıyla birlikte sevinç çığlıkları atarak kutlayan öğrenci, ailesiyle birlikte kazandığı fakülteyi gezdi Berna Toska: “Hala şok içerisindeyim” Baba Adem Toska: “Kayıt bana bir sürpriz oldu”

İHA

YKS sonuçlarını öğrendiği an attığı sevinç çığlıklarıyla gündeme gelen öğrenci, fakültesine kavuştu Üniversite kazandığını sevinç çığlıklarıyla kutlayan genç kız, sosyal medyayı sallayan videoyu kaybolmasın diye yüklemiş Üniversite kazandığını babasıyla birlikte sevinç çığlıkları atarak kutlayan öğrenci, ailesiyle birlikte kazandığı fakülteyi gezdi Berna Toska: “Hala şok içerisindeyim” Baba Adem Toska: “Kayıt bana bir sürpriz oldu”

Akdeniz Üniversitesini (AÜ) kazandığını babası ile birlikte öğrendiğinde sevinç çığlıkları atan ve bu anları kaydeden videoyu sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gören 18 yaşındaki Berna Toska, ailesiyle birlikte AÜ'ye gelerek kazandığı Diş Hekimliği Fakültesini gezdi. Genç kız, “Videoyu kaybolmasın diye paylaşmıştım. Bu kadar izlenileceğini tahmin etmiyordum. Hala şok içerisindeyim” dedi.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Yuvacı Sokak’ta anne ve babası ile birlikte yaşayan 18 yaşındaki Berna Toska, bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girdi. Sınav sonuçlarının açıklandığını öğrenen Toska, bilgisayar başına geçerek kazandığı okulu öğrenebilmek için sisteme girmek istedi. Bu esnada iş yerinde olan baba Adem Toska ise kızının heyecanı ve mutluluğuna ortak olabilmek adına eve geldi. Sonuçların açıklandığı siteye giren baba, o anda kızının çektiği sürpriz videodan habersiz şekilde meraklı gözlerle sonuçları bekledi. Baba Adem Toska, kızının Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine yerleştirilmeye hak kazandığını görünce kızı Berna Toska ile birlikte mutluluktan adeta havaya uçtu.
Berna Toska sevinç dolu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Çektiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşan genç kızın videosu kısa sürede büyük ilgi gördü.
Bugün ise Toska ailesi Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine geldi. Fakülte girişinde Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı tarafından karşılanan aileye fakülte gezdirildi. Baba ve kızının oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.

“Antalya olduğu için daha fazla sevindim”
Üniversiteyi kazandığını öğrendiği gün yaşadıklarını anlatan Berna Toska, sınav sonucunu ailesine izletmek için kaydı öncesinden açtığını söyledi. Evde tek olduğunu öğrenen babasının sürpriz yaparak eve geldiğini belirten Toska, “Kayıt o ara açıktı. Sayfa yoğunluktan açılmıyordu ve biz de yine açılacağını beklemiyorduk. Sayfa açıldığında ilk başta çok şaşırdık. Daha sonucu görmeden o tepkileri verdik diyebilirim. Sakinleşip oturduğumuzda Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliğini kazandığımı öğrendik. Çok mutlu oldum. Çünkü Akdeniz’in 12 alt bölümünün tutmasını bekliyordum. Akdeniz gibi bir üniversitenin gelmesi beni çok mutlu etti” dedi.
Antalya çıktığı için ayrı bir mutluluk yaşadığını aktaran Toska, “Benim tercihim küçüklüğümden bu yana İstanbul’da okumak olduğu için İstanbul olsa yine aynı tepki olurdu. Ama İstanbul’un üstünde Antalya tercihim vardı. Antalya’yı daha iyi gördüğüm için burayı yazmıştım. O yüzden Antalya olduğu için biraz daha fazla sevindim diyebilirim” diye konuştu.

“Hala şok içerisindeyim”
Görüntülerin sosyal medyada bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini de dile getiren Toska, “Sosyal medyada bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Telefonuma bir şey olursa eğer kaybolmasın, ortada bir yerde dursun diye paylaştım. Çok fazla bir takipçim de yoktu. Hiç bu kadar ileri seviyeye geleceğini beklemiyordum. Hala şok içerisindeyim” dedi.

“O duygu anlatılmaz, yaşanır”
Kızının çektiği görüntüleri daha sonra izleyince ‘bu ben miyim’ diye tepki verdiğini dile getiren baba Adem Toska ise şunları söyledi:
“O duygu anlatılamaz, sadece yaşanır. O an yaşadıklarımı bugün benden birileri tekrarlamamı istese yapamam. O mutluluk bambaşka bir şeydi. O an kızımın resmi ekranda yukarı doğru kaydığı anda geri kalan hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Diş fakültesi ve üniversite ismini hiç görmedim bile. Her babanın yaşaması gereken bir duyguydu. Kayıttan haberim yoktu. Evin kapısından içeriye girdim, ‘Kızım gel birlikte deneyelim, senin şansına açılır’ dedi. İlk başta ayrı oturuyorduk ama kızım beraber oturmak istedi. Bu anı birlikte yaşamak istediğini söyledi. Aynı sandalyeye birlikte oturduk. Ondan sonrası çok hoş bir duygu. Kayıt bana bir sürpriz oldu.”

“Mezun olunca da yine aynı coşkuyu göreceğiz”
Berna ve babasının mutluluğunu sosyal medyadan takip ettiklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı ise “Onların bu tepkilerini görünce biz de çok mutlu olduk ve oldukça duygulandık. Bu heyecanın Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanılmasıyla arttığını görmek, bizi de ayrıca mutlu etti. Çünkü Akdeniz Üniversitesi gerçekten çok önemli bir üniversite ve Diş Hekimliği Fakültesi de çok güzide bir fakülte. Şimdi diş hekimliği adayı olarak fakültemize girdi, 5 yıl sonra diş hekimi olarak mezun olduğu zaman törende yine aynı coşkuyu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Onun coşkusu bizi çok mutlu etti”
Toska ailesi ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı makamında ziyaret etti. Genç kıza başarılar dileyen Özlenen Özkan, “Berna’nın coşkusu bizi çok mutlu etti. Öğrencilerin bu şekilde motivasyonlarla gelmesi, bizim yaptığımız işin de kalitesini arttırıyor, biz de motive oluyoruz. İnşallah bu coşkusu hem öğrencilik hayatında hem de sonrasında devam eder. Yaptığınız işteki aşkınız o işin kalitesini çok etkiliyor” diye konuştu.
Genç Berna, hatıra olarak da ailesi ve Rektör Özlenen Özkan'ın da karede bulunduğu bir selfie çekindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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