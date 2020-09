Kepez’e, Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi açılacak

Kepez Belediyesi ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği işbirliğiyle, Kepez Kent Meydanı’na Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi kazandırılacak.

Gelecek nesillerin eğitimine büyük önem veren Kepez Belediyesi, ilçeye 4 kütüphane kazandıracak. Geçtiğimiz aylarda okuma sevgisini her yaşa tattıracak Millet Kıraathanesi’nin kapılarını hemşehrilerine aralayan Kepez Belediyesi, ikinci kütüphaneyi de yine aynı bölgeye açacak. Antalya Genç İş İnsanları Derneği işbirliğiyle Kepez Kent Meydanı’na kazandırılacak kütüphaneye sanatçı, besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncusu Cem Karaca’nın ismi verilecek.

"Çocuklar kitap okuma sevgisi ile büyüyecek "

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye 4 yeni kütüphane kazandırmanın üstün bir gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Çocuklarımızı seviyoruz. Gençlerimizi seviyoruz. İlçemizdeki her çocuğun, her gencin Kepez’e kazandıracağımız kütüphanelerimizde kitap okuma sevgisi ile büyümesini istiyoruz. 4 kütüphaneden birini geçtiğimiz aylarda Kepez Kent Meydanı’nda hizmete açtık. Kepez Millet Kıraathanesi, okuma sevgisini bambaşka bir seviyeye eriştirecek, taşıyacak özel bir eserimiz oldu.” diye konuştu.

"Kepez Kent Meydanı’na ikinci Kütüphane "

Kepez Kent Meydanı’na ikinci bir gençlik kütüphanesi kurmak üzere işbirliği yaptıklarını belirten Tütüncü, “Büyük ve özel bir kütüphane olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde Kepez Kent Meydanı’na ikinci bir kütüphaneyi, bir gençlik kütüphanesini açmış olacağız. O kütüphanenin de ismini Cem Karaca ismi ile taçlandırıyoruz. Cem Karaca gibi sürekli genç kalanlara hitap eden bir büyüğümüzün, bir üstadımızın, ulusumuza mal olmuş bir değerimizin hatırasını da orada yaşatmış olacağız.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.