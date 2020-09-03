Antalya'da 'hatalı dönüş' kazası; motosikletli Onur öldü, arkadaşı yaralı



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yasak olmasına rağmen sürücüsünün 'U' dönüşü yaptığı otomobile, aynı yönde giden motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Onur Şanlı (17) hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı ise ağır yaralandı.

Kaza, salı günü saat 23.00 sıralarında, Alanya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Furkan E. (27), otomobiliyle yasak olmasına rağmen 'U' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada aynı yönde giden Onur Şanlı'nın kullandığı 07 NS 220 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Kazada, sürücü Şanlı ile arkasında oturan arkadaşı V.Y. yola savrularak, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Onur Şanlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. V.Y. ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Furkan E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-09-03 15:11:18



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