Rusya pazarı, işsiz kalan bin 700 rehberden 150'sine istihdam oldu Antalya Rehber Odası (ARO) Başkanı Hayati Korucu: "Denetimlerimiz de devam ediyor. 2019 yılında 129 denetim gerçekleştirdik" "90 tutanak tuttuk. 13'ü kaçak rehberlik faaliyetine, 14'ü kaçak acentacılığa, 60'ı rehbersiz tur faaliyetine, 3'ü ise rehberlere tutulan tutanaklar"

Antalya Rehber Odası (ARO) Başkanı Hayati Korucu, Ağustos ayı başına kadar bin 700 rehberin işsiz kaldığını belirterek, Rusya pazarının hareketlenmesiyle birlikte 150 civarında rehberin istihdam edildiğini söyledi. Aynı zamanda kokartsız (kayıtsız) rehberlik yapanlar başta olmak üzere, sürekli denetim yaptıklarını söyleyen Korucu, 2019 yılında 129 denetim gerçekleştirdiklerini kaydederek, "90 tutanak tuttuk. 13'ü kaçak rehberlik faaliyetine, 14'ü kaçak acentacılığa, 60'ı rehbersiz tur faaliyetine, 3'ü ise rehberlere tutulan tutanaklardır" dedi.

Başkan Korucu, Antalya, Burdur ve Isparta olmak üzere toplamda bin 700 rehber üyeleri olduğunu belirterek, yaklaşık bin 300 üyesinin aktif olarak mesleğini sürdürdüğünü kaydetti. 2019 yılının turizm açısından ‘altın yılı’ olduğunu ifade eden Korucu, “Ağustos ayı başına kadar tüm meslektaşlarımız işsizdi. Rusya pazarının hareketlenmesiyse 100150 civarında rehber istihdam edilmekte. Avrupa seyahat uyarılarından dolayı sezon tam kapasitede çalışamamaktadır” dedi.



"Turistlere kurallar doğrultusunda hizmet veriyoruz"

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid19 rehberinin tüm meslektaşları tarafından bilindiğini söyleyen Korucu, “Kurallara harfiyen uyuyoruz. Bunun dışında sosyal mesafe ve maske takma gibi kurallara her yerde uyuluyor. Turistlere de bu kurallar doğrultusunda hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Aspendos’tan dünyaya ‘sizi bekliyoruz’ çağrısında bulunduklarına değinen Başkan Korucu, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemizde gerek sağlık sistemi gerekse salgın yönetimi çok iyi yapıldı. Bilinen salgının kırıp geçirdiği ülkelere seyahat uyarıları yapılmazken ülkemize yapılmasına sessiz kalamadık. Amacımız bu haksız karara tepki göstermekti. Çektiğimiz videoyu tüm sosyal ağlar, devlet kurumları, radyo ve televizyon kuruluşlarına gönderdik. Yurt dışında bile izlenme oranı çok yüksekti. Bize göre amacına ulaştı”



"Kokartsız rehber, ehliyetsiz araba kullanmak gibidir"

Kokartsız ve hanutçu rehberler hakkında denetimler gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Korucu, "Kokartsız rehber, zaten rehber olmaz. Belgesiz bu işi yapmaya çalışanlar, ehliyetsiz araba kullanmak gibi olur. Denetimler gerçekleştiriyoruz. En çok dikkat ettiğimiz konu da bu. Seyahat acentası belgesi varsa turist rehberi olmak zorunda. Alanımıza girmedikleri, otobüse binmedikleri ve mikrofonu ellerine almadığı sürece onlarla ilgili sorunumuz yok. Eğer otobüste böyle bir kişi varsa, çalışma kartı yoksa, bakanlıktan ruhsat sahibi değilse o zaman biz onunla ilgili tutanak tutuyoruz. Ve valilik üzerinden savcılığa bildiriyoruz" dedi.

2019 yılında yaptıkları denetim rakamlarını paylaşan Korucu, "Geçtiğimiz yıl 129 denetim gerçekleştirdik. Bin 229 araç kontrol ettik ve 90 tutanak tuttuk. Tuttuğumuz 90 tutanaktan 13'ü kaçak rehberlik faaliyetine, 14'ü kaçak acentacılığa, 60'ı rehbersiz tur faaliyetine, 3'ü ise rehberlere tutulan tutanaklardır" diye konuştu.

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