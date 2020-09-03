'Çorbacı' cinayeti sanığı kardeşlerin cezaları değişti



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da üniversiteli Muratcan Öztürk'ü (23) çorbacı çıkışında tabancayla alnından vurup öldüren Bülent Keme'ye (44) verilen 27 yıl 1 ay hapis cezası, Bölge Adliye Mahkemesi'nce 15 yıla düşürüldü. Cinayete iştirakten daha önce 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın kardeşi Erdal Keme'nin cezası ise 15 yıla çıkarıldı.

Olay, 2 Eylül 2018 tarihinde, Şarampol Caddesi'ndeki çorbacıda yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Muratcan Öztürk ile aynı gece Lara'da gece kulübüne girişte sorun yaşadığı Bülent Keme ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Çalışanların ayırdığı kavga, çıkışta devam etti. Kavga sırasında Bülent Keme, Öztürk'ü alnından tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan Bülent Keme, Manavgat ilçesinde yakalandı. Keme ile birlikte cinayete iştirakten gözaltı alınan kardeşi Erdal Keme tutuklandı.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, Bülent Keme 27 yıl 1 ay, kardeşi Erdal Keme 12 yıl 6 ay, olaya karıştığı saptanan Veli Kaya da 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taraflar kararı, Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Birinci Ceza Dairesi'nde görülen davada, 2 sanığa verilen cezada değişikliğe gidildi. Bülent Keme'nin cezası indirimlerle 15 yıla düşürüldü. Cinayete iştirakten 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Erdal Keme'nin cezası ise 15 yıla çıkarıldı. Sanık Veli Kaya'nın 4 yıl 6 ay olan hapis cezası da 1 yıl 11 aya düşürüldü.

Bülent Keme'nin 2002 yılında işlediği cinayet nedeniyle de 6 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-09-03 15:33:21



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