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Corendon Airlines, 2021 yaz sezonu uçuş programını açıkladı Hava yolu Türkiye'de 17 şehre yaptıkları seferleri 2021'de iki katına çıkaracak Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan: "Almanya’nın en fazla turist çıkışı olan havaalanı Düsseldorf’a 2 uçağımızı base ediyoruz" "İlk basemizi Almanya, İsviçre ve Fransa’nın kesişim noktası İsviçre’nin Basel havalimanına yaparak bu 3 ülkeye birden ulaşıyoruz" "Anadolu’nun 17 şehrine düzenleyeceğimiz sefer sayısını 2021 sezonunda iki katına çıkarıyoruz"

İHA

Corendon Airlines, 2021 yaz sezonu uçuş programını açıkladı Hava yolu Türkiye'de 17 şehre yaptıkları seferleri 2021'de iki katına çıkaracak Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan: "Almanya’nın en fazla turist çıkışı olan havaalanı Düsseldorf’a 2 uçağımızı base ediyoruz" "İlk basemizi Almanya, İsviçre ve Fransa’nın kesişim noktası İsviçre’nin Basel havalimanına yaparak bu 3 ülkeye birden ulaşıyoruz" "Anadolu’nun 17 şehrine düzenleyeceğimiz sefer sayısını 2021 sezonunda iki katına çıkarıyoruz"

Corendon Airlines, 2021 yaz sezonu uçuş programını açıkladı. Düsseldorf ve Basel’i yeni base olarak belirten havayolu, Türkiye’de 17 şehre yaptıkları seferleri, 2021’de iki katına çıkaracaklarını bildirdi.
Avrupa’dan turistik ve etnik destinasyonlara yaptığı uçuşlarla önemli bir pazar payı ve marka bilinirliği elde eden Corendon Airlines, 2020 yazı bitmeden 2021 yaz döneminin uçuş programını ve yeni yatırımlarını açıkladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle turizm ve havacılık sektörlerini önemli derecede etkileyen pandemi sürecine rağmen yatırımlarına ara vermeyen Corendon Airlines, 2021 yazında turistik hatlarının yanında Anadolu hatlarını da güçlendirecek.
2021 yılında yeni tip korona virüs (Covid19) etkilerinin azalacağını ve pandemi önlemleriyle değişen seyahat anlayışı sonucu talebin geri döneceğini öngören Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, “Tatil yapmak herkes için bir ihtiyaç. Önümüzdeki sezon, özellikle Avrupa ülkelerinden tatil destinasyonlarına olan talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu sebeple, yatırımlarımızı kesmeden yeni atılımlar yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle, bize marka bilinirliği, operasyonel kolaylık ve de daha uygun slot saatleri sağlayarak yüksek müşteri memnuniyeti getiren yeni base açma stratejimize 2021’de de devam ediyoruz” dedi.

"3 ülkeye birden ulaşma"
Aslan şöyle konuştu: “Mevcut Hannover, Köln, Münster ve Nürnberg base’lerimize ilaveten 1 Mayıs 2021 itibariyle Almanya’nın en fazla turist çıkışı olan havaalanı Düsseldorf’a 2 uçağımızı base ediyoruz. Almanya’da elde ettiğimiz başarıdan sonra, Almanca konuşulan diğer pazarlara olan konsantrasyonumuzu arttırıyoruz ve ilk base’mizi Almanya, İsviçre ve Fransa’nın kesişim noktası İsviçre’nin Basel havalimanına yaparak bu 3 ülkeye birden ulaşıyoruz. 2021 yazında Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan Türkiye, Yunanistan, İspanya, İtalya, Mısır ve İsrail’in turistik destinasyonlarına toplam 5 milyon koltuk kapasitesi sunacağız. Yine son yıllarda yoğunlaştığımız ve büyümeyi hedeflediğimiz Polonya ve İngiltere’den de Türkiye ve Yunanistan’a düzenlediğimiz sefer sayılarını arttıracağız.”

"Avrupa’yı Anadolu’ya direk bağlama"
Mine Aslan, Corendon Airlines’ın AvrupaAnadolu hatları için planladıkları 2021 uçuş programından da bahsetti. Corendon Airlines’ın 27 Haziran’da ilk kez bir yolcu uçağını Zonguldak’a indirerek başlatmış olduğu Almanya Zonguldak seferlerini 2021 yaz sezonu ile birlikte güçlendireceklerini belirten Aslan, “Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın yoğun talep gösterdiği Zonguldak Meydanına Köln, Münster ve Düsseldorf’tan yoğun bir program hazırladık. Yine bu sene başladığımız Brüksel’den Eskişehir’e ve Hollanda’dan Kayseri ve Konya’ya düzenlediğimiz direkt seferlere olan yüksek talebe cevap vererek bu hatların devamlılığını sağlayacağız. Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika’dan Anadolu’nun 17 şehrine düzenleyeceğimiz sefer sayısını 2021 sezonunda iki katına çıkarıyoruz” dedi.

“Biletiniz güvende kampanyası”
2020 sezonunda uygulanan “Biletiniz Güvende” kampanyasının 2021 yaz sezonu satışlarında da devam ettiğini dile getiren Aslan, "Corendon Airlines sezon başından beri uyguladığı 'Biletiniz Güvende' kampanyasının süresini uzatarak misafirlerine esnek rezervasyon imkanı sağlamaya devam ediyor. Corendon Airlines’tan 31 Ekim 2020’ye kadar bilet alan yolcular, uçuşlarını 31 Ekim 2021 tarihine kadar erteleyebilme ve biletlerini istedikleri destinasyona değiştirebilme imkanına sahip oluyor" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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