Fitoplanktonlar denizi yeşile döndürdü, tatilciler korktu



İbrahim LALELİEmrah GÜL/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, binlerce tatilcinin denize girip güneşlendiği dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili´nde, deniz suyunun rengi bir anda yeşile döndü. Korkuya kapılan tatilciler, denizden çıkmayı tercih ederken Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, renk değişminin tatlı su akıntısının kıyıya ulaşması ile sıcak havada yaşanan fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili´nde deniz suyu, öğle saatlerinden itibaren yeşil renge döndü. Sahilde denize girip güneşlenen tatilciler yeşil renkli suyu görünce korkuya kapıldı.

Kıyı bölgesinin yeşil, açıkların ise mavi olarak gözlemlendiği sahil şeridindeki renk değişimi DHA tarafından havadan görüntüledi. Yoğun şekilde yeşermenin ve sararmanın olduğu kıyı bölgelerinde renk yoğunluğu zaman zaman arttı. Vatandaşlar, yeşermenin tur teknelerinin sintine atığı bırakmasından kaynaklandığını iddia ederken, renk değişimine fitoplankton denilen deniz canlılarının çoğalmasının yol açtığı öğrenildi.

`ÇOK HIZLI ÇOĞALIR VE RENGİ DEĞİŞTİRİRLER´

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sudaki yeşermenin fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bunlar çok küçük canlılardır, besin zincirinin en alt halkasıdır. Su sıcaklığı uygunsa bunlar çok hızlı bir şekilde çoğalır ve rengi değiştirir" dedi. Belek ve Konyaaltı bölgesinde denize dökülen çok fazla dere veya çay olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, bazen çayların önünün kapandığını, içeride çoğalan suyun birden boşalmasıyla denizde alg patlaması olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Gördüğüm kadarıyla yaşanan olay fitoplankton çoğalması, yani alg patlaması. Bu zaman zaman denizlerde yaşanan bir durum. Bölgedeki tatlı suların etkisi olabilir. Denize dökülen çayların ve tatlı su akıntılarının ağzı bazen kapanır. İçeride su şişer ve birden boşalır. Bu sırada çok fazla besleyici element deniz suyuna karışır. Sularda girdi çok fazla, besleyici element çok fazla. Bu besin girdisi, karasal, evsel ve tarımsal kaynaklı olabilir. Bu nedenle sularda alg çoğalması oluyor. Akıntıyla ve rüzgarla Konyaaltı'na sürüklenip rengi değiştirmiş. Bazen suyun kızardığını, bazen karardığını bazen de yeşile dönüştüğünü görebilirsiniz."

`KORKACAK BİR DURUM YOK´

İnsan sağlığını tehdit edecek bir durum olmadığını, olsaydı bölgede çok fazla balık ölümü görülmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Korkacak bir durum yok, biz yıllardır Konyaaltı'nda dalış yapıyoruz, bu dalışlarımızda zaman zaman bu durumla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Oğlu ile birlikte Konyaaltı sahilinde denize giren Dilek Tunç, denizdeki renk değişiminin saat 11.00 sıralarında olduğunu söyledi.

Ailesiyle birlikte tatilde olan Özgür Aydemir de renk değişimini yakından izleme fırsatı bulduğunu belirterek, "Öğle saatlerinde açıktan tur tekneleri geçmeye başladı. Denize sintine bıraktıklarını düşünüyordum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİEmrah GÜL

2020-09-03 17:07:04



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