Rektör Özkan, üniversiteyi kazanma sevinciyle sosyal medyada gündem olan Berna´yı kabul etti



ANTALYA, (DHA) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandığını öğrendiğinde babası Adem Toska ile yaşadığı mutluluğu paylaştığı videoyla sosyal medyada gündem olan Berna Toska ve ailesi ile bir araya geldi.

Üniversite kaydı için Antalya'ya gelen Toska ailesini makamında ağırlayan Rektör Özkan, AÜ'yü kazanmasından dolayı Berna Toska'yı tebrik etti. Rektör Özkan, "Berna'nın Akdeniz Üniversitesi'ni kazanmasından dolayı yaşadığı mutluluk ve coşku bizleri de çok mutlu etti. Öğrencilerin kazandığı üniversiteyi, bölümünü severek, isteyerek gelmesi bizlerin de motivasyonunu çok artırıyor. Bir işi severek yapmak, yaptığın işin kalitesini de o derecede etkiliyor. Bu sebeple üniversitemizde alacağı kaliteli eğitim sonrasında çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu. Berna'ya yaşadığı coşkuyu, tüm öğrencilik hayatı boyunca yaşamasını dileyen Rektör Özkan, "Eğitim hayatın boyunca kapımız sana ve tüm öğrencilerimize her zaman açık" dedi.

'AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı ise kayıt için fakülteye gelen Berna Toska'yı tebrik etti. Berna ve ailesine fakülteyi ve uygulama alanlarını gezdiren Dekan Kuştarcı, "Diş Hekimliği Fakültesi olarak, gerek yetkin akademik kadromuz, gerekse teknik altyapı ve donanım olarak oldukça zengin imkanlara sahibiz. Burada hem teorik olarak hem de uygulama alanında en iyi eğitimi alacaksın. Eğitim hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirten Berna Toska ise "Tercih öncesinde Akdeniz Üniversitesi'ni araştırmıştım. Sosyal medyada öğrenciler olsun, buranın halkı olsun Akdeniz Üniversitesi'ni çok methetti. Akdeniz Üniversitesi gibi iyi bir üniversiteyi kazandığım için çok mutluyum" dedi. Toska, mutluluğunu paylaşan Rektör Özkan ile günün anısına selfie de çekti. DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

2020-09-03 17:19:49



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