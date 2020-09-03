ALKÜ'nün, Teknoloji Transfer Ofisi açıldı Merkez, üniversite ile sanayi arasında işbirliklerinin kurulmasına aracı olacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin açılışı Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan tarafından açılışı gerçekleştirilen ALKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin törenine yeni tip Korona virüs(Kovid19) pandemisi sebebiyle sınırlı sayıda akademisyen ve idari personel katıldı. ALKÜ ile iş dünyası arasında köprü görevini üstlenerek üniversitede üretilen bilimsel çalışma, teknolojik ürün ve bilginin, toplumsal yarara dönüştürülebilmesi amacıyla faaliyet gösterecek olan ALKÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) açılış töreninde Rektör Kalan, TTO’nun önemli ve güzel başarılara imza atacağına yürekten inandığını ifade etti.

Rektör Kalan, konuşmasında ALKÜ’nün Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yönelik eksikliğin giderildiğini belirterek “Üniversitemizde üretilecek bilginin teknolojiye dönüştürülerek ticarileştirilmesi ile bölgemize ve ülkemize ciddi katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunduğum Antalya Organize Sanayi Başkanlığı’nda da bu iş birlikleri gündeme geldi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya Organize sanayi Bölgesi ve Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğinde bir teknopark kurma hazırlığı içerisinde olunduğunu öğrendim ve ALKÜ’nün de dahil edilmesini istedim. Bu bağlamda Organize Sanayi Genel Müdürü ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulacak. Bu konuda çalışmalara başlayacağız” dedi.

“Üniversite sanayi daha fazla işbirliğinde olacak"

ALKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslınur Sırcan Küçüksayan, TTO’nun öncelikle üniversite ile sanayi arasında iş birliklerinin kurulmasına aracılık edeceğini belirtti.

TTO'nun sonrasında var olan iş birliklerini izleme, değerlendirme gibi görevleri üstlenecek ve en önemlisi iş birliğinin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yaparak, yeni iş birliği modelleri kurulmasını sağlayacağını dile getiren Küçüksayan, " Bu bağlamda; sanayiden gelen taleplerin, üniversitede konunun uzmanı doğru akademisyene yönlendirilip doğru bir iş birliği kurulması sağlamak, üniversitede ise akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını ihtiyaç duyulan sektörlere sunması, uygulamaya geçirmesi ve ticarileştirilmesi için katkılar sunmak başlıca faaliyetleri olacaktır. Ayrıca; TTO ile üniversite kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı için üniversitesanayi ihtiyaç analizi yapılarak iş birliği modelleri geliştirilecek” diye konuştu.

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