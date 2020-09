Kaza kurşunuyla ölüme 5 yıl 6 ay hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, birlikte ava gittiği Yusuf Can'ı (26), elindeki tüfeği almaya çalıştığı sırada kazara vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Murat Erdoğan(40) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay anında yanlarında bulunan kardeşi Gazi Erdoğan (37) ise beraat etti.

Olay, geçen yıl 29 Ekim gecesi, saat 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir elektrikçide çalışan Yusuf Can, Gazi Erdoğan ve ağabeyi Murat Erdoğan, avlanmak için Hisarcandır Mahallesi'ne gitti. İkisi kardeş 3 kişi, gece yarısı evlerine dönmek için Gazi Erdoğan'ın kullandığı 34 U 4448 plakalı araçla yola çıktı. İddiaya göre Yusuf Can,

ön yolcu koltuğunda oturan Murat Erdoğan'ın elindeki tüfeği almaya çalıştı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar, Yusuf Can'ın başına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Yusuf Can, hayatını kaybeden, Erdoğan kardeşler, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kardeşlerden Gazi Erdoğan ifadesinde, "Yusuf Can'la yaklaşık 3 aydır aynı iş yerinde çalışıyoruz. Kendisiyle daha önce de ava gittik. Araçla seyrederken, ağabeyimin elindeki tüfeği almak için hamle yaptı. Ben de sol elimle direksiyonu tutarken, sağ elimle tüfeğin dipçiğinden tutarak almasını engellemeye çalıştım. Tüfeğin tetik mekanizmasına temasım olmadı. Silahın nasıl ateş aldığını bilmiyorum. İyi bir ilişkimiz vardır. Olayın nasıl olduğunu anlamadım" dedi.

Murat Erdoğan da cinayet işlemediğini, silahın Yusuf Can'ın elindeyken ateş aldığını söyleyerek, "Yusuf Can'la yaklaşık 3 aydır birlikte çalışıyoruz. Araçta şakalaşıyorduk. Bir anda elimdeki tüfeği almak için hamle yaptı. Kendisine engel olmaya çalıştım ancak başaramadım. Tüfeği almasından 34 saniye sonra ateş aldı. Tüfekle temasım yoktu. Nasıl ateş aldığını bilmiyorum. Kendisiyle hiçbir tartışmamız, husumetimiz yok" diye konuştu.

Tutuklanan Gazi ve Murat Erdoğan kardeşler hakkında Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Erdoğan'ı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Kardeşi Gazi Erdoğan'ı ise beraat ettirdi.

