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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldığı malı 1 yıl garanti vererek satan şüpheli yakalandı

İHA

Çaldığı malı 1 yıl garanti vererek satan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çaldıkları eşyaları 1 yıl garanti vererek satan 2 şüpheliden biri yakalandı.

Mavikent, Beykonak ve Beşikci Mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen evden hırsızlık olaylarına yönelik Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi ve Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığı timleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olayın şüphelilerin A.E. ve İ.A.'nın olduğunu belirledi. Çaldığı malları 1 yıl garanti vererek satan İ.A., jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin ifadesinde 8 evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Çalıntı eşyaları satın alan Suriye uyruklu A.E., N.E., A.E., M.A., M.A., A.E, hakkında suç eşyasını alınması ve kabul edilmesi suçundan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Jandarmadaki ifadesinin ardından Kumluca Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen İ.A. tutuklandı. Diğer şüpheli A.E.’yi yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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