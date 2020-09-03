Yunus timi ile takibe aldıkları araç çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı (2)



ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 polis memurunun yaralanmasına neden olduğu kazada gözaltına alınan avukat M.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yaralı polis memurlarından biri tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilirken, diğer polis memurunun Serik Devlet Hastanesi´nde tedavisinin devam ettiği bildirildi. İki polis memurunun da sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-09-03 22:37:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.