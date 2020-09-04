Toprağa gömülü halde FETÖ/PDY'ye ait örgütsel materyal bulundu: 14 gözaltı

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Antalya'da ormanlık alanda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen örgütsel materyaller bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından ormanlık alanda yapılan aramada toplam 31 çuval içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait örgütsel materyal ele geçirildi. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

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