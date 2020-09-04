Antalya trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi

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Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

2531 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirmemakas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlalleri denetlendi.

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