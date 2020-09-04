Altın Portakal'ın ulusal ve belgesel kısa yarışma filmleri belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 310 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışma heyecanı başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde yarışacak ve Türkiye’de ilk kez gösterilecek 12 kısa film ve 10 belgesel film belli oldu. Kısa ve belgesel sinemacılara toplam 90 bin TL maddi desteğin sağlanacağı yarışmaların kazananları 10 Ekim
akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde belli olacak.
12 kısa metraj film yarışacak
Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak filmlere, festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata, sinema yazarı Senem Erdine ile Antalya Altın Portakal Film Festivali Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları Koordinatörü, yapımcı Engin Palabıyık’tan oluşan seçici kurul karar verdi. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 206 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde; Mahsum Taşkın’ın “Binbir Gece Masalları”, Fehmi Öztürk’ün “Bir Annenin Sonatı”, Melik Kuru’nun “Biz Bir Aileyiz”, Emre Birişmen’in “Buhar”, Haydar Taştan’ın “Cengiz”, Can Deniz Atıcı’nın “Kara Kutu”, Esme Madra’nın “Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi”, Burcu Görgün Toptaş’ın “Kırk Mum”, Irmak Karasu’nun “Mamaville”, Ayris Alptekin’in “Ondan Bahsetmiyorum”, Malaz Usta’nın “Sürgünde Bir Yıl” ve Murat Uğurlu’nun “Tapınak” adlı kısa filmleri gösterilecek. Bu filmler, 20 bin TL tutarındaki En İyi Kısa Film Ödülü ve 10 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü için yarışacak.
Yılın en yeni belgeselleri yarışacak
İlk gösterimi Antalya’da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması’na ise bu yıl 46 başvuru yapıldı. Seçici kurul, Zeynep Dadak’ın “Ah Gözel İstanbul”, Pervin Metin Candan’ın “Bir “Sinema Paradiso” Hikayesi”, Stella Sema Yeşiltaç’ın “Eğer Ruh Donarsa…”, Metin Akdemir’in “Hayalimdeki Sahneler”, Deniz Tortum’un “Maddenin Halleri”, Serdar Kökçeoğlu’nun “Mimaroğlu”, Eytan İpeker’in “Miss Holokost Survivor”, Sidar İnan Erçelik’in “Rüzgâr Tayı”, Metin Avdaç’ın “Tipi” ve Selin Şenköken’in “Yangın Yerinde Orkideler” adlı belgesel filmlerini seçti.
Yarışmada yer alan 10 belgesel arasından bir filme ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 40 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de 20 bin TL’lik Jüri Özel Ödülü verilecek. Her iki yarışmayı değerlendirecek ana jüriler ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
En iyi film ödülü 20 bin TL, Jüri Özel Ödülü 10 bin TL olan Ulusal Kısa Metraj Film yarışması adayları:
Binbir Gece Masalları / Mahsum Taşkın
Bir Annenin Sonatı / Fehmi Öztürk
Biz Bir Aileyiz / Melik Kuru
Buhar / Emre Birişmen
Cengiz / Haydar Taştan
Kara Kutu / Can Deniz Atıcı
Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi / Esme Madra
Kırk Mum / Burcu Görgün Toptaş
Mamaville / Irmak Karasu
Ondan Bahsetmiyorum / Ayris Alptekin
Sürgünde Bir Yıl / Malaz Usta
Tapınak / Murat Uğurlu
En İyi Film ödülü 40 bin TL, Jüri Özel Ödülü 20 bin TL olan Ulusal Bölgesel Film yarışması adayları:
Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak
Bir “Sinema Paradiso” Hikayesi / Pervin Metin Candan
Eğer Ruh Donarsa… / Stella Sema Yeşiltaç
Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir
Maddenin Halleri / Deniz Tortum
Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu
Miss Holokost Survivor / Eytan İpeker
Rüzgâr Tayı / Sidar İnan Erçelik
Tipi / Metin Avdaç
Yangın Yerinde Orkideler / Selin Şenköken
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.