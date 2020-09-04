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Antalyaspor Başkanı Öztürk'ten sezon değerlendirmesi

DHA

Antalyaspor Başkanı Öztürk'ten sezon değerlendirmesi


Tolga YILDIRIM / ANTALYA,(DHA) - 
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübün resmi Instagram hesabında canlı yayına katılarak hem önemli açıklamalar yaptı, hem de Sidney Sam transferini canlı yayında duyurarak bir ilki gerçekleştirdi.
Kulüp Medya Sorumlusu Murat Özgen ve canlı yayına katılan taraftarların sorularını yanıtlayan Öztürk, sözlerine geçen yılın değerlendirmesini yaparak başladı. Geçen sezonu ikiye ayırmanın doğru olacağını belirten Başkan Öztürk, şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıla Bülent Korkmaz ile başlamıştık. Kendisini seviyoruz. Karakterli ve kulüpçü bir hocaydı. Mağlubiyet serisi sonrası birlikte karar verip yollarımızı ayırdık. Tomas hoca ile bir denememiz oldu. Kişiliği üst düzeyde. Gelecekte hocalığının da üst düzeyde olacağına inanıyoruz. Önümüzde çok seçenek de yoktu. Devre arasında da ciddi hamleler yapmak zorundaydık ve yaptık da. Hoca tercihimiz ve futbolcu transferlerimizin tam isabet olduğunu zaten bütün Türkiye gördü. İkinci yarıda rekor üzerine rekor kırdık. Yeterli değil tabi ki. Avrupa'ya gitmek ya da Türkiye Kupası'nı almayı isterdik. Pandemi dönemini de belki dünyada en iyi geçiren kulüp olduk. Son 5-6 maçta oynattığımız genç oyuncu sayısını herkes gördü. İlk 11'de 3 yabancıyla çıktığımız maçlar oldu. Geleceğe yatırım yaptığımız da bir ikinci yarı yaşadık."
GENÇ OYUNCU ELEŞTİRİLERİNE DİKKAT
Geçen yılın ilk yarısında ciddi eleştiriler aldıklarını ama en çok destek gören başkan olarak taraftarlardan daha sabırlı olmalarını beklediğini anlatan Öztürk, "İnişli çıkışlı grafikler olabilir. Bazı yanlışları dile getirdim. Yerel medyada bazı sıkıntılarımız var. Geçenlerde genç yaşta Emre Uzun diye bir futbolcu aldık. Altyapıda oyuncu varken dışarıdan oyuncu alınır mı diye eleştirildik. O halde A takıma da transfer yapmayalım. Messi genç yaşta gelmese Barselona'da olmazdı. Genç yaşta çocuklara yanlış bir şekilde baskı uygulanıyor. Kişisel bakmayıp yanlış yorumlar yapmamak lazım. Ben yanlış gördüğüm şeyi eleştiririm. Bundan sonra da eleştireceğim" diye konuştu.
YENİ SEZON PLANLAMASI
Bu sezon fazla maç sayısını oynayacak, gençlerle desteklenmiş tecrübeli oyuncularla da katkı verebilen bir takım oluşturmak istediklerini belirten Başkan Ali Şafak Öztürk, şöyle devam etti: "Hocamızla böyle bir planlama yaptık. Orgill'i aldık, Serdar bir fırsat transferi oldu. Çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Gökdeniz Bayrakdar geldi. 18 yaşına göre fizik yapısı çok güçlü bir oyuncu. Geleceği olduğunu düşünüyorum. Ve tabi ki Nuri Şahin transferimiz oldu. Nuri büyük bir marka. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcularından biri. Sadece sportif açıdan değil, Antalyaspor'un geleceği için de bu adımı attık. Kendisini sadece futbolcu olarak değil, gelecek planlamamızın içinde yer alacak bir oyuncu olarak görüştük ve anlaştık. Genç oyuncuların ve gurbetçi oyuncuların da Antalya'yı tercih etmelerinde ciddi katkıları olacaktır."
SİNAN YANLIŞ TERCİH YAPTI
Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye transferini de değerlendiren Başkan Öztürk, "Sinan'la ilgili bir hayal kırıklığım var. Kendisini çok seviyorduk. Bizimle kimyası oluşmuştu. Fenerbahçe tatlı geldi. Bunun için suçlayamayız ama yanlış tercih olduğunu düşünüyorum. 5-6 sene sonra gelebileceğini söylemiş. İnşallah 5-6 ay olmaz. Tabi 5-6 sene sonra Fenerbahçe'de yapamamış bir oyuncu olarak gelecek bize. Planlamamıza bakarız, ona göre karar veririz. Biz, Türkiye'de en fazla tercih edilen kulübüz. Güzel bir şehrimiz var. Negatif anlamda etkileyen bir taraftarımız yok. Bilinçli bir taraftar topluluğumuz var. Kulüp altyapımız çok iyi. Stadımız çok güzel. Dünyanın en iyi tesislerinden birine de sahibiz" dedi.
CANLI YAYINDA TRANSFER DUYURUSU
Konuşması sırasında bir de sürprize imza atan Başkan Ali Şafak Öztürk, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan yeni transfer Sidney Sam'i yanına davet ederek bir süre sohbet etti. Sidney Sam'in transferinde Lukas Podoslki'nin ciddi emeği olduğunu kaydeden Öztürk, kariyerli bir oyuncuyu daha Antalyaspor'a bağladıklarını ifade etti. Yeni transfer Sidney Sam ise "Bana bu fırsatı verenlere teşekkür ederim. Keşke taraftarlarımız da olsaydı, onlarla da buluşmayı isterim. Antalya'da iyi bir dönem geçireceğime inanıyorum. Daha önce 1 kez Antalya'ya kamp için gelmiştim. Antalya'nın güzel bir şehir olduğunu biliyordum. Antalyaspor'un büyük kulüp olduğunu da duymuştum. Türkiye'nin en vizyonlu kulüplerinden biri olduğunun farkındayım" diye konuştu.
TARAFTARLARIN SORULARINI YANITLADI
Daha sonra Instagram yayınına katılan taraftarların sorularını yanıtlayan Başkan Öztürk başka transfer olup olmayacağı ile ilgili soruya, "Stoper, planlamamızda ilk başta olan mevkiydi ama sona kaldı. 4-5 oyuncu var görüştüğümüz. Son transferimiz olabilir ama bir fırsat transferi olursa başka da yapabiliriz. Kiralık değil, bonservisi ile oyuncu almayı düşünüyoruz. Çünkü stoperin her yıl değişmemesi gerekir. Yurt dışından bir stoper de takımımıza dahil olacaktır" dedi.
KALECİLERİMİZE GÜVENİYORUZ
Geleceğe yatırım anlamında bir kaleci transferi daha yapabileceklerini kaydeden Öztürk, Boffin ve Ferhat'ın iki iyi kaleci olduğunu belirterek "Boffin geçen sene, Ferhat 5'inci olduğumuz sezonda birinci kalecimizdi. Oynadıkları maçların genelinde iyi performans verdiklerine inanıyorum. Kale konusunda ligdeki en güçlü takımlardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız harcama limitimizin olduğunu, gelirlerimizin azaldığını da unutmamalı" diye konuştu. 
DOĞUKAN VE NAZIM TRANSFERLERİ
Doğukan ve Nazım'ın transferleriyle ilgili de konuşan Başkan Öztürk, "Bazı görüşmelerimiz oldu. Fenerbahçe ile Doğukan Sinik ve Nazım Sangare, Beşiktaş ile Nazım Sangare ile ilgili görüştük. Başka genç oyuncularımız için de talipler vardı. Antalyaspor'un menfaatleri ne ise o doğrultuda ilerlemeye çalışıyoruz. Bazı beklentilerimiz var. Bu oyuncuların Antalyaspor'da kalmaları, bütün kariyerlerini burada tamamlamaları gibi bir düşüncem de yok. Nazım benim dönemimde gelmişti, Almanya'nın 3. Lig takımından Milli Takımımıza kadar yükseldi. Taraftarlarımız yol ayrımının ancak lehimize olan doğru şartlarda olabileceğine inansınlar. Nazım ve Doğukan'ı çok seviyorum. Bünyamin de kadromuzda. A Milli ve Ümit Milli takımın sağ bekleri bizim takımımızda. Doğru teklifler ve planlama dahilinde transferleri gerçekleşebilir. Takasa pozitif bakan bir yapıda değiliz. Belirli bir yatırım yapılıyor ve bu yatırımın karşılığını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
KOMBİNE SATIŞI OLMAYACAK
Bu sezon özellikle ilk yarıda maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle ve belirsizlikten dolayı kombine satışı yapmayı düşünmediklerini kaydeden Öztürk, "Kombine satıp taraftarlarımızı mağdur etmek istemeyiz. Maç maç bilet satmayı düşünüyoruz. Taraftarlarımızdan bu dönemde Antalyaspor Store mağazalarımıza ilgi göstermelerini istiyoruz. Online store da 1-2 hafta içinde hizmete girecek" diye konuştu.
HEDEF HER ZAMAN AVRUPA
Antalyaspor'un hedefini her zaman Avrupa'ya giden bir takım olarak belirlediklerini ifade eden Öztürk sözlerini şöyle noktaladı:
"Bir takımın hedefi düşmemek ya da orta sıralara oynamak olmamalı. Hep yukarıları hedeflemeliyiz. Antalya'ya Avrupa çok yakışır. Bizim hayalimiz bu. Bu yıl da taraftarımızın yanımızda olmasını bekliyoruz. Kötü dönemde mantıklı eleştiriye tabsi ki evet. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Kadromuza güvensinler."
 DHA-Spor Türkiye-Antalya / Merkez Tolga YILDIRIM
2020-09-04 10:53:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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