Başkan Yücel sağlığına kavuştu Başkan Yücel: “Allah kimseye yaşatmasın”

Korona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra evinde izole olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e yapılan son test negatif çıktı. Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşım yaparak anlatan Yücel, “Bu acı ve zorluk dolu süreci ben yaşadım, Allah kimseye yaşatmasın. Zorluğunu yalnız yaşayanlar bilebilir” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in, 17 Ağustos’ta şüphe üzerine Alanya Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine başkan Yücel, hastanede korona virüs tedavisine alındı. 12 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşan Başkan Yücel, geçen Cuma günü taburcu edildi. Bir haftadır evinde izole şekilde yaşamını sürdüren Yücel’e yapılan son test negatif çıktı.

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşım yaparak anlatan Yücel, şunları söyledi: “Hepinizin bildiği gibi COVID19 testimin pozitif çıkması üzerine bir müddet, önce hastanede sonrasında ise evimde tedavi ve istirahat halindeydim. Sürecin ne kadar uzun ve meşakkatli, insan sabrını zorlayan türden olduğunu ne bir gazete kupüründen okuyarak ne de televizyon programında seyrederek hissedebilirsiniz. Bu acı ve zorluk dolu süreci ben yaşadım Allah kimseye yaşatmasın. Zorluğunu yalnız yaşayanlar bilebilir. Sizlerin destekleri, duaları ve moral dolu paylaşımlarının eşliğinde geçirdiğim uzun bir tedavi sürecinin ardından bugün yapılan test sonucum Rabbime şükürler olsun ki negatife dönmüştür” dedi.



“Kendimi çok şanslı buluyorum”

Paylaşımında durumunun gayet iyi olduğunu da söyleyen Yücel, “Kahraman sağlıkçılarımız ve dualarınız sayesinde sağlığım, destek dolu mesaj ve paylaşımlarınız sayesinde de moralim oldukça iyi. Bu süreçte beni yalnız bırakmadığınız için, siyasi bir kimlikten, bir belediye başkanından çok ağabeyiniz, kardeşiniz ve bilhassa evladınız gibi gördüğünüz için kendimi çok şanslı buluyorum. Sizlerin güven ve sevgisi ile memleketimiz için her zamankinden çok çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte gördüm ki benim ailem yalnızca dört duvar arasında değil, koca bir kentte.Gençyaşlı, kadınerkek, zenginfakir demeden herkesi tehdit eden bu hastalıkla mücadele için, bu hastalıkla savaşmak zorunda kalmış birisi olarak söylüyorum ki lütfen maskenizi takın, sosyal mesafenizi koruyun, toplu etkinliklerden, kalabalık ortamlardan uzak durun. Bugün kaçırmak istemeyeceğiniz, kendinizi katılmak zorunda hissettiğiniz bir etkinlik yarın kimsenin katılamayacağı acı törenlere dönüşmesin. Hastalığın ciddiyetini anlamak için size veya yakınlarınıza bulaşmasını beklemeyin ve lütfen, “Bana bir şey olmaz” demeyin. “Size bir şey olduğu” zaman çok geç olabilir. Bir kez daha şahsıma gösterdiğiniz destek için sizlere şükranlarımı sunuyor, bir an önce sağlıklı ve güzel günlerde buluşmayı diliyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.



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