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Antalya vaka sayılarının nüfus oranlamasında 54. sırada Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Yoğun bakım entübe sayısında 35’i geçmedik” “Sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil”

İHA

Antalya vaka sayılarının nüfus oranlamasında 54. sırada Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Yoğun bakım entübe sayısında 35’i geçmedik” “Sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil”

Antalya’da test sayılarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, kentte yoğun bakım entübe sayısının 35’i geçmediğini kaydetti. Yazıcı, “Hastanede tedavi gören hasta sayısı da bizim yönetemeyeceğimiz bir durum yok. Vefat sayısında birçok ile göre iyi durumdayız. Nüfus oranlamasında vaka sayısında da 53,54’üncü sıradayız. Nüfusa göre vakayla hesaplama yaptığınızda Antalya 81 il içerisinde 54’üncü sırada. Durumumuz çok kötü değil” dedi.
Ersin Yazıcı, Kepez ilçesinde bulunan Mehmet Akif Caddesi’nde korona virüsün önlenmesine yönelik alınan tedbirleri denetledi. Vali Yazıcı’ya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Kepez Kaymakamı Nusret Şahin eşlik etti. Esnafın dükkan girişine yazdığı, ‘maskesiz girmek yasaktır’ uyarısına dikkat çeken heyet, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda bir kez daha uyarılarda bulundu.

“Antalya esnafı kurallara uyuyor”
Sürekli olarak denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Yazıcı, duyarlılık oluşturmak adına sahaya çıktıklarını kaydetti. Antalya esnafının tedbirlere özen gösterdiğini ifade eden Vali Yazıcı, “Şükürler olsun ki bu caddede bir kez daha bunu gördüm. Gerçekten esnaflarımız duyarlı ve hassas. ‘Maskesiz girmek yasaktır’ yazmış. Esnafın bunu kapı girişine koyması güzel bir duyarlılık. Ben halkımızı mesafe, temizlik ve maske konusunda tekrar uyarmak istiyorum” dedi.

"İlimizde de arttı"
Son 1 ayda Türkiye’de vaka sayılarının bir miktar arttığına dikkat çeken Vali Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti:
“Doğal olarak ilimizde de artış oldu. Bunu yönetemeyecek durumda değiliz. Kepez’de bu hassasiyeti gördüğüm için mutluyum. Daha yoğun caddelerde de denetim yapmıştık. Bugünkü tablo da oldukça iyi, sevindirici. Esnafın da dikkatli olmazı lazım. Bu zor günleri hep beraber aşacağız. Antalya yurt dışından misafirlerimiz için güvenlidir. Dinlenmek amaçlı gelebilirsiniz. Dünya standartlarına uygun güvenilir bir şehirdir. Bunun için sahadayız. Şehrimizin her noktasına kurallara riayet edilmeye çalışılıyor. Zaman zaman küçük arızalar çıksa da çoğu zaman sözlü ikazlarla uyarı yapıyoruz. Birkaç ikazdan sonra işletmelere ceza kestiğimiz oluyor. Çok fazla cezalar kesmedik çünkü gerek kalmadı. Bütün dünya rahatlıkla Antalya’ya gelebilir.”
Sokağa çıkma yasağıyla ilgili konuşan Vali Yazıcı, “Sokağa çıkma yasağıyla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Bu zaten Türkiye genelinde alınacak bir karar. Düğünler olmak üzere bu tür amaçla toplanan organizasyonlarda sıkıntılar yaşanıyor. Sayılar patladı. Taziyeler, asker uğurlamalar yasaklanmıştı. Düğünlere ciddi kısıtlama getirmiştik. İlimizde de vardı. Bütün düğünlere polis ve jandarma görevlendiriyoruz. Her türlü ikazı yapıyoruz ama bu tür organizasyonlarda vaka sayılarının Türkiye genelinde arttığına şahit olduk. Ciddi kısıtlama geldi. Bizde kararımızı dün yayınladık. Bugün itibariyle ciddi şekilde sahada uygulayacağız. Toplam 1 saat içinde düğün organizasyonu bitmiş olacak” ifadelerini kullandı.

"Nüfus oranlamasında vaka sayısında 53,54’üncü sıradayız"
Test sayılarının yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Vaka sayılarını bakanımız açıklıyor, rakam vermiyorum. Yoğun bakım entübe sayısında 35’i geçmedik. Hastanede tedavi gören hasta sayısı da bizim yönetemeyeceğimiz bir durum yok. Vefat sayısında birçok ile göre iyi durumdayız. Nüfus oranlamasında vaka sayısında 53,54’üncü sıradayız. Nüfusa göre vaka hesaplama yaptığınızda Antalya 81 il içerisinde 54’üncü sırada. Durumumuz çok kötü değil. Biz Türkiye’yi temsil eden turizm şehriyiz. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Türkiye’nin örnek şehriyiz. Ülkemize turizm anlamında büyük hizmet veriyoruz. Hassasiyetlerin sıkı şekilde devam etmesi lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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