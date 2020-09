Vali Yazıcı: Antalya´ya rahatlıkla gelebilirsiniz

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TURİZM kenti Antalya´da koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda kesinlikle gevşeme olmaması gerektiğini vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, "Yurtdışından gelecek misafirlerimiz, bu şehir güvenlidir, bu şehre turizm ve dinlenmek amaçlı gelebilirsiniz. Dünya standartlarında turizm ve sağlık hizmeti sunulan bir dünya şehridir Antalya. Bunu gösterebilmek için de sahadayız. Bütün dünyaya Antalya'ya rahatlıkla gelebileceklerini ifade etmek isterim" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Antalya'da Vali Ersin Yazı ve kurum amirlerinin katılımıyla Kepez ilçesinde Mehmet Akif Caddesi üzerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarıyla ilgili denetim gerçekleşti. Denetime İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü de katıldı.

Cadde üzerindeki esnafları ziyaret eden Vali Ersin Yazıcı, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Duyarlılık oluşturmak adına bir kez daha sahada olduklarını belirten Vali Yazıcı, "Şükürler olsun ki bu caddede bunu gördüm ve çok mutluyum. Gerçekten esnaflarımız duyarlı ve hassas. Maskesiz girmek yasaktır diye asılmış, güzel bir duyarlılık oluşmuş. Halkımızı mesafe temizlik ve maske konusunda tekrar hatırlatmak istiyorum" dedi.

`HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ´

Son bir aydır Türkiye'de vaka sayılarının bir miktar arttığını belirten Yazıcı, "İlimizde de bir artış oldu doğal olarak. Ama yönetilemeyecek bir durumda değiliz. Sadece daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kepez'de bu hassasiyeti gördüğüm için mutluyum. Öncelikle esnafımızın bu konuda hassasiyet göstermesi lazım, kurala uymayan vatandaşlarımız geldiğinde belli ki esnafımız bu ikazı yapıyor, bu zor günleri hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

BU ŞEHİR GÜVENLİDİR

Turizm kenti Antalya'da vaka sayılarının artmaması gerektiğine değinen Vali Yazıcı, "Yurtdışından gelecek misafirlerimiz, bu şehir güvenlidir, bu şehre turizm ve dinlenmek amaçlı gelebilirsiniz. Dünya standartlarında turizm ve sağlık hizmeti sunulan bir dünya şehridir Antalya. Bunu gösterebilmek için de sahadayız. İşyeri sahipleri kurallara uyuyor. Bundan mutluyum. Bütün dünyaya Antalya'ya rahatlıkla gelebileceklerini ifade etmek isterim" dedi.

DÜĞÜNLER BİR SAATTE BİTECEK

Türkiye genelinde düğün, taziye gibi organizasyonlar nedeniyle yaşanan sorunların Antalya'da da görüldüğünü belirten Yazıcı, "Burada sayılar patladı taziye, sünnet, düğün, asker uğurlamaları. Her türlü ikazı yapıyoruz ama her şeye rağmen bu tür organizasyonlarda vaka sayılarının arttığına şahit olduk. Dolayısıyla ciddi bir kısıtlama geldi ve kesinlikle bir saat içinde bitirilecek. Biz de kararımızı dün yayınladık ve bugün itibariyle ciddi bir şekilde sahada uygulanacak. Toplam bir saat içinde düğün bitmiş olacak ve asla bir şey ikram edilmesine müsaade edilmeyecek" şeklinde konuştu.

YOĞUN BAKIMDA 35'İ HİÇ GEÇMEDİK

Antalya'da testlerin yoğun bir şekilde devam ettiği ve sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Ersin Yazıcı, ildeki vaka sayılarının sorulması üzerine, rakamları Sağlık Bakanlığı´nın açıkladığını belirterek, "Ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim, yoğun bakımda şu ana kadar hiç 35'i geçmedik. Oralarda hiçbir sıkıntımız yok. Hastanede yatan sayısında da bizim yönetemeyeceğimiz bir durum yok. Vefat sayımızda da birçok ile göre iyi durumdayız. Nüfus oranlanmasındaki vaka sayısında da 54'üncü sıradayız" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖRNEK ŞEHRİYİZ

Antalya'nın 54'üncü olduğunu, 81 il içinde sıralamasının iyi bir rakam olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, şunları söyledi:

"Bence durumumuz çok kötü değil ama bu bizim gevşememize kesinlikle sebebiyet vermemeli. Biz Türkiye'yi temsil eden bir turizm şehriyiz. Her şeyin dört dörtlük olması lazım. Bütün kuralların uygulanıyor olması lazım. Türkiye'nin örnek şehriyiz. Ülkemize turizm anlamında çok büyük hizmet veriyoruz. O yüzden hassasiyetlerin daha sıkı devam etmesi lazım."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

