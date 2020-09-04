Göreve giden polis ve jandarma ekibi kaza yaptı: 2 yaralı Antalya’da göreve giden trafik polisi ve jandarma personeli, boş petrol tankeriyle çarpıştı Kazada polis memuru ve jandarma personeli yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde göreve giden trafik polisi ve jandarma personeli, kaza yaptı. Kazada polis memuru ve jandarma personeli yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Beyrebucak Mahallesi, AlanyaMersin D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Saat 8.00 sıralarında 07 A 59530 plakalı polis arabası ile 44 AAF 361 plakalı boş petrol tankeri çarpıştı. D400 karayolunda Antalya Mersin istikametine doğru seyir halinde olan polis aracı, aynı istikamette yol alan ve tali yola sapmak isteyen boş petrol tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen polis arabası yol kenarında bulunan çalılığa çarparak durabildi. Polis memuru İ.K. ile jandarma personeli A.T. hafif yaralanırken, polisi ve jandarmayı taşıyan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Yaralanan polis memuruna ve jandarma personeline ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı polis memuru ve jandarma personeli, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Çekici yardımıyla olay yerinden araçların kaldırılması sonrası yol tekrar trafiğe açıldı. Hastaneye kaldırılan polis memuru ve jandarma personelinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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