Serik'te villa yangını korkuttu

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir tatil sitesinde çıkan yangında villa kullanılamaz hale geldi.

Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangında Habibe İpek'e ait ev kullanılamaz hale geldi. Evde tek yaşayan İpek, alevlerin bir anda etrafını sarması üzerine dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesine rağmen 2 kattan oluşan evin üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Tatil sitesinin bulunduğu yerde kafeterya işletmeciliği yapan Halil Kuş, "Elektrik kontağından dolayı evde yangın çıktı. İş yerinde temizlik için buradaydım. Yangın anında söndürme tüpleriyle koştuk ama fakat patlama olduğu için bir anda alev sardı. Yüksek bina olduğu için müdahale edemedik. Ama çok şükür can kaybı yok" diye konuştu.

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