Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü (2)



RABİA'NIN BEBEĞİNİ BABASI BÖYLE KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Manavgat'ta park halindeki otomobilde, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaşamını yitiren Rabia Çerçi'nin şu an 7 aylık olan bebeğini bir süre birlikte yaşadığı E.Ş.'nin, 3 Mayıs günü, kaçırmaya çalıştığı ve polis tarafından bacaklarından vurularak yakalandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Rabia Çerçi, E.Ş. ile bir süre birlikte yaşadı. Bu ilişkiden bir çocuğu dünyaya gelen Rabia, daha sonra annesinin Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki evine yerleşti. 3 Mayıs günü ise E.Ş., bebeği görmek bahanesiyle Rabia Çerçi'nin yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında E.Ş., o tarihte 4 aylık olan bebeği, genç kadının kucağından zorla aldı. Rabia'yı darbeden E.Ş., ihbar üzerine gelen polisi görünce kucağındaki bebekle kaçmaya başladı. Bebeği bırakması yönündeki uyarılara ise küfürler savurarak karşılık verdi. Bebeğin boğazına bıçak dayayıp, "Ne konuşuyorsunuz, doğratmayın bu çocuğu bana" dedi. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nden 1 kilometre uzaklıktaki Yunus Emre Parkı'na kadar bebekle birikte giden E.Ş.'nin etrafı polis ekiplerince sarıldı. Polisin 'teslim ol' uyarılarına E.Ş., "Keserim bu çocuğu" diyerek, yanıt verdi. Polisin tüm uyarılarına rağmen çocuğu teslim etmeyen E.Ş., "Siz istediniz bunu" diye bağırdığı sırada bir polis memuru tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi. Bebek, anne Rabia Çerçi'ye teslim edilirken, polis tarafından gözaltına alınan E.Ş., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SOSYAL MEDYADAN DİKKATİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Rabia Çerçi'nin, 2016 yılında sosyal medya hesabından 'Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam' yazdığı görüldü.

Çerçi'nin, 2015 yılının Ekim ayında `Manavgat'ta yaşamak istemiyorum' diyerek evden kaçtığı, bir süre sonra bulunduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-09-04 15:08:23



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