Kaş’ta Covid-19 denetimi sürüyor

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Antalya’nın Kaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid19) konusunda denetimler sürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, ilçede, Kaymakam Şaban Arda Yazıcı başkanlığında kovid19 tedbirleri denetimi yapıldı.

Kaymakam Yazıcı ile Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol ve Sağlık Müdürü Dilek Kandur, ‘kontrollü sosyal hayat’ başlığıyla işyerlerine kovid19 denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında Kaymakam Yazıcı ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, tedbirlere ilişkin bilgi verdi.Maske, mesafe ve hijyenin salgınla mücadelede büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, uyarıda bulundu.

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