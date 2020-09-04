Alanya'da, kurallara uymayan sürücülere 61 bin lira ceza

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 113 sürücüye toplam 61 bin 53 TL ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarındaki denetimlerde, trafiğin tehlikeye sokulmaması, yaya yollarında seyredilmemesi ve kask kullanılması konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu, broşürler dağıtıldı. 618 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 113 sürücü hakkında '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal'den toplam 61 bin 53 TL ceza uygulanırken, 14 araç da trafikten menedildi. Sürücülere uygulanan cezaların çoğunu, kask kullanmayan motosikletliler oluşturdu.
Toplu taşıma araçlarında da denetim yapan ekipler, yolcuları maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyardı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2020-09-04 15:39:10
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