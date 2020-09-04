Sırp turist denizde boğuldu



Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatile gelen Sırbistan vatandaşı Arslan Beganovic (83), denizde boğuldu.

Kemer ilçe merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin sahiline inen vatandaşlar, saat 10.00 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir cisim gördü. Suya giren bazı vatandaşlar, deniz üstünde duran cismin, yaşlı bir erkek olduğunu fark etti. Çevredekilerin yardımıyla sahile çıkartılan yaşlı adamın, durumunun ağır olduğu belirlenince, ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaşlı adama kalp masajı yapıp, ambulansla en yakındaki bir hastaneye götürdü. Yaşlı adam, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

5 yıldızlı otel sahilinin denizinde bulunan yaşlı adamın, sahil bandındaki başka bir otelin müşterisi olduğu belirlendi. Yaşlı adamın, dün tatil için Sırbistan'dan Kemer'e tek başına gelen Arslan Beganovic olduğu belirlendi. Beganovic'in cansız bedeni, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-09-04 16:35:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.