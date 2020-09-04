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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da orman yangını büyümeden söndürüldü

İHA

Antalya’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Kepez ilçesine bağlı VarsakKepez üstündeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü orman yangını çıktı. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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