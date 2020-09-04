Serik'te orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı.
Serik'e bağlı Yeşilvadi Mahallesi Karabük Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olmasından dolayı güçlükle müdahale edilen yangına, 2 yangın söndürme helikopteri ve 13 arazözle müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla 2 saatte kontrol altına alınabildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-09-04 20:28:58
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